Senningerberg/Luxemburg Schwerer Unfall auf der A1 am luxemburgischen Senningerberg gestern Abend: Dort sind ein Bus und ein Auto kollidiert. Es gab mehrere Verletzte.

Der Bus war am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der A1 in Richtung Deutschland unterwegs, als auf Höhe der Ausfahrt Senningerberg ein Auto in das Heck des Busses prallte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zehn Fahrgäste im Bus. Das teilt die Polizei aus Luxemburg am Mittwoch mit.