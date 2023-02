Kriminalität : Versuchter Totschlag in Trier: Neues zum Gesundheitszustand des Opfers

In diesem Bereich der Trierer Brotstraße war der 20-Jährige in Richtung Neustraße unterwegs, als er von einem Radfahrer niedergeschlagen wurde, der sich von hinten genähert hatte. Foto: Roland Morgen

Trier Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Radfahrer, der in der Nacht zum Mittwoch in der Trierer Brotstraße einen 20-Jährigen mit einem Stein niedergeschlagen und am Kopf schwer verletzt hat.