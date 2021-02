Polizei stellt Führerscheine sicher : Wildes Straßenrennen in Trier endet an einem Baum

Foto: Polizei Trier

Trier Ein Straßenrennen in Trier-Nord ist am Donnerstagabend an einem Baum geendet. Den Fahrern beider Fahrzeuge hat die Polizei die Führerscheine abgenommen.

Mehrere Zeugen sagten aus, dass sie gegen 18.30 Uhr ein grauer Mercedes-Benz E-Klasse und ein schwarzer 5er BMW ein Straßenrennen entlang der Zurmaiener Straße in Trier geliefert haben. Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden Fahrzeuge mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 100 km/h auf beiden Fahrbahnen, überholten sich gegenseitig und schnitten unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

In einer Kurve verlor der Fahrer des schwarzen BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeuginsassen blieben hierbei unverletzt. Nach Rücksprache der Polizei mit der Staatsanwaltschaft Trier ordnete diese die Beschlagnahme beider Führerscheine an.