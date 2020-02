METTENDORF (rh) Der KV „EES KANNA“ Mettendorf hat auch in diesem Jahr einen der großen Karnevalsumzüge in der Region ausgerichtet. Der schlängelte sich traditionell am Sonntag vor Fastnacht durch die Straßen des Eifelortes. Der närrische Lindwurm mit 26 Motivwagen und 14 Fußgruppen führte von der Schule bis zum Dorfplatz. Dort feierten die Narren eine zünftige Party mit DJ JP. Die rund 5000 Zuschauer am Straßenrand waren bester Laune, sangen und schunkelten mit eingehängten Armen. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hatten keinen Grund zur Klage. Es gab nur wenige alkoholbedingte Einsätze. Am Fetten Donnerstag wird im Dorfgemeinschaftshaus das schönste Kostüm prämiert.