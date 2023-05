„Ein bisschen wie Malen nach Zahlen“ Ein Kunstwerk der besonderen Art: Reverse Graffiti an der Staumauer in Vianden

Ein Kunstwerk der besonderen Art: Reverse Graffiti an der Staumauer in Vianden

An der Staumauer der Our im luxemburgischen Vianden hat der Künstler Klaus Dauven ein Kunstwerk der besonderen Art geschaffen. Auf der über 100 Meter breiten und 30 Meter hohen Oberfläche ist durch das gezielte Abtragen von Verschmutzungen mit dem Hochdruckreiniger ein monumentales Bild entstanden. Durch den Kontrast von gereinigter und ungereinigter Fläche werden Porträts von Arbeitern dargestellt, die am Bau des Staudammes beteiligt waren.