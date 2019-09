Wittlich bekommt ein drittes Fast-Food-Restaurant und mit Kentucky Fried Chicken eines, wonach sich womöglich auch so mancher Trierer die Finger lecken wird: Diese Neuansiedlung passt ganz ins Bild der Boomtown Wittlich, die derzeit einen rasanten und steilen wirtschaftlichen Aufschwung erfährt. In Wittlich ist Bewegung.

Da geht was, denken sich derzeit viele Investoren. Das zeigt auch diese weitere Ansiedlung im Gastronomiebereich, die der eine oder andere möglicherweise als gar nicht so bedeutend ansehen mag. Aber auch sie zeugt von Vertrauen und den Hoffnungen, die viele Investoren in den Standort Wittlich setzen. Nicht zuletzt wird es viele Wittlicher einfach freuen, einen für die Region einzigartigen Gastronomiebetrieb in ihrer Stadt zu wissen.