Cornavirus : Tests von Reiserückkehrern: Faxe bereiten Ärger in Trier

„Holpriger Start“: Der Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) äußert nicht nur Lob für die Corona-Krisenpolitik des Landes. Foto: Carsten Simon/Carsten Simon / +49.171.5239700

Trier/Mainz Leiter des Gesundheitsamts moniert vor dem Landtag fehlende digitale Strukturen und unleserliche Zettel.

Geht es um Coronatests für Reiserückkehrer, stört sich der Leiter des Gesundheitsamtes Trier und Trier-Saarburg nach wie vor an vielen Mängeln. Harald Michels kritisierte am Freitag im Mainzer Landtag schwerfällige Abläufe an der Teststation am Trierer Markusberg auf der Autobahn 64, weil es an digitalen Strukturen fehle. „Es braucht endlich ein elektronisches Informations- und Meldesystem, das die Daten der Rückkehr von Anfang bis Ende digital erfasst. Befunde kommen momentan per Fax bei uns an“, sagte Michels.

Rund 7000 Tests habe es inzwischen an der Station in Trier gegeben, bei der sich Reiserückkehrer nach dem Urlaub auf das Coronavirus testen lassen können. Mit zusätzlichem Personal des Landes sei es inzwischen gelungen, alle Getesten über ihr Ergebnis schneller zu informieren. Michels kündigte auch eine Lösung für die kommende Woche an, bei der das Gesundheitsamt Labordaten schneller einlesen könne. Aufholbedarf sieht Michels bei Aussteigekarten, die Urlauber nach ihrer Reiserückkehr an Flughäfen oder großen Busbahnhöfen ausfüllen müssen – handschriftlich. „Auch da müssen Daten digital erfasst werden, um die Nachverfolgung zu ermöglichen. Oft sind Karten unleserlich oder es fehlen Angaben“, sagte Michels in der Enquete-Kommission zur Corona-Bekämpfung im Mainzer Landtag.

Der Trierer betonte in der Videokonferenz, das zwei Drittel der Neuerkrankungen in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg Reiserückkehrer aus Risikogebieten seien. „Das verbleibende Drittel an neuen Infektionen entsteht meist im familiären Umfeld.“ Thomas Schmitt (CDU), Ordnungsdezernent der Stadt Trier, regte an, die Zahl erlaubter Teilnehmer bei Veranstaltungen wieder zu senken, „wenn sich Fallzahlen weiterhin nach oben entwickeln“. Vorrang müsse es haben, Schulen, Kitas, Hotels und Gastronomie aufrecht zu erhalten „Die Betriebe würden eine zweite Schließungswelle wohl nicht verkraften und in die Knie gehen“, warnte Schmitt. Der Mainzer Virologe Bodo Placher monierte nachlassende Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und forderte von der Landespolitik, Sanktionen zu verschärfen.

940 Menschen in Rheinland-Pfalz sind momentan an Corona erkrankt. Die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssten, sei moderat, sagte Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD). Kliniken in Rheinland-Pfalz behandelten derzeit etwa 35 Patienten, etwa zehn davon auf Intensivstationen. 242 Todesfälle hat es im Land im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.