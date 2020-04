Gesellschaft : Rheinland-Pfalz stockt Frauenhausplätze auf

Mainz/Trier Ministerin Spiegel warnt vor mehr häuslicher Gewalt in Corona-Krise. Ohnehin fehlt es an Anlaufstellen.

Die Landesregierung schafft im Norden von Rheinland-Pfalz eine neue Unterkunft, wohin 34 Frauen mit ihren Kindern im Notfall vor prügelnden Ehemännern und Partnern fliehen können. Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) führte die zunächst auf drei Monate gesicherte Einrichtung auf das Coronavirus zurück, das die Gefahr berge, die Fälle häuslicher Gewalt steigen zu lassen. Bislang gibt es in Rheinland-Pfalz Entwarnung. „Es gibt keinen stärkeren Zulauf zu den Frauenhäusern und nicht mehr Anrufe bei den Beratungsstellen“, beschwichtigte Spiegel. Das Land wolle Gewaltakten aber vorbeugen. „Es kann zu unglücklichen Gemengenlagen kommen, weil Partner durch Kontaktsperren viel Zeit miteinander verbringen müssen, deren Beziehung nicht mehr intakt ist. Dazu kommen vielleicht existenzielle Sorgen und Ängste, was auf kleinem Raum zu vermehrten Aggressionen führen kann“, sagte Spiegel. In der chinesischen Provinz Wuhan seien nach Ausbruch des Coronavirus dreimal so viele Opfer häuslicher Gewalt gemeldet worden wie sonst, warnte sie. Hinzu kommt in Rheinland-Pfalz eine Wahrheit, die auch ohne Corona-Krise gelten würde: Es gibt schlicht zu wenige Plätze in Frauenhäusern. „Die Frauenhäuer sind ausgelastet“, sagt selbst Ministerin Anne Spiegel. 17 Frauenhäuser im Land bieten 286 Plätze an, die meist völlig belegt sind. Auch das Trierer Frauenhaus teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Unsere Auslastung ist hoch, das hat sich durch die Corona-Situation nicht geändert, obwohl die Vermutung naheliegt, dass durch diese noch mehr häusliche Gewalt stattfinden wird.“ Im Sommer soll in Andernach das 18. Frauenhaus öffnen, das auch Frauen aus der Eifel als Anlaufstation dienen soll. Die neue Sofort-Unterkunft, zu der Spiegel aus Opferschutzgründen keine genauen Details macht, soll zunächst Platz für 34 Frauen schaffen, die ihre Kinder mitbringen können. Normalerweise sei es schon ein Ritt, eine neue Unterkunft in Monaten zu finden. „Ich bin froh, dass wir nun sogar innerhalb von Tagen Abhilfe geschafft haben“, sagt die Grünen-Ministerin. Ob der Zuwachs reiche? Dafür brauche es eine Glaskugel, sagt Spiegel. „Füllen sich die Plätze innerhalb kürzester Zeit, werden wir natürlich schauen, wie es weitergeht“, so Spiegel. Die CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth sagte unserer Zeitung: „Die 34 neuen Plätze sind ein Anfang. Wir fordern aber seit Jahren neue Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz und warten auch auf die Anlaufstelle in Andernach schon eine Ewigkeit.“ Demuth hofft, die Corona-Krise rücke das Problem fehlender Plätze stärker in den Fokus der Öffentlichkeit.