Politik : Identitärer Aktivist dreht Werbefilm für AfD

Ein bekannter Aktivist hat ein Video für die Jugendorganisation der AfD produziert: Wie eng sind die Verbindungen der Jungen Alternative Rheinland-Pfalz mit der Identitären Bewegung? Foto: dpa/Maja Hitij

Mainz Ein Aktivist der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung hat das Haupt-Wahlkampf-Video der Jungen Alternative Rheinland-Pfalz produziert. Ein politischer Zusammenhang bestehe nicht, sagen die Jung-Politiker.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat am Mittwoch die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Damit kann die Partei ab sofort auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht werden. Um Verbindungen der Partei zu Aktivisten der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung (IB) nachzuweisen, sind solche Mittel gar nicht nötig. Das zeigt eine Recherche des Trierer Politikwissenschaftlers und Szenekenners Markus Linden, Professor an der Universität Trier. Die Ergebnisse hat er unserer Zeitung zur Verfügung gestellt. Unter anderem ist zu blegen, dass einer der bekanntesten Aktivisten der Identitären Bewegung in Deutschland das zentrale Wahlkampfvideo der AfD-Jugendorganisation gedreht hat. Linden sagt: „Der Wahlkampf der AfD Rheinland-Pfalz wird mitgestaltet von der Identitären Bewegung.“

Eine Quelle für diese Behauptung ist die Facebook-Seite des AfD-Direktkandidaten im Wahlkreis 37 in Ludwigshafen, Pascal Bähr. Bähr ist auch stellvertretender Landesvorsitzender der JA in Rheinland-Pfalz, und am 27. September 2020 veröffentlichte er ein Foto, das ihn und zwölf weitere Menschen zeigt. Unter ihnen ist nicht nur der rheinland-pfälzische JA-Vorsitzende Alexander Jungbluth und dessen zweiter Stellvertreter Justin C. Salka, sondern auch Alexander „Malenki“ Kleine, ein deutschlandweit bekannter Aktivist der Identitären Bewegung. Kleine betreibt nicht nur mit Phillip Thaler, einer weiteren bedeutenden Figur der Bewegung, den neurechten YouTube-Kanal Laut gedacht, sondern ist auch schon als „Anheizer“ (Linden) bei Veranstaltungen der IB aufgetreten – unter anderem beim Sommerfest der IB am 20. Juli 2019 in Halle. „Kleine bekennt sich öffentlich zur IB und dürfte jedem in der Szene bekannt sein“, sagt Linden.

Im Text zum Foto schreibt Bähr: „Schnappschuss nach Drehende unseres kommenden Werbefilms für die @ja_rheinland.pfalz in #BadDürkheim. Danke an tannwald_media für die hochprofessionelle Durchführung!“ Geschäftsführer der Tannwald Media UG wiederum ist Alexander Kleine. Dieser hatte also eine tragende Rolle beim Wahlkampfspot der Jung-AfDler.

Thaler, der mit Kleine gemeinsam den YouTube-Kanal betreibt, ist ebenfalls bei der IB aktiv. Er pflegt – folgt man seiner Instagram-Seite – offensichtlich Kontakte zu Benjamin S.. S. ist ein IB-Aktivist aus Trier, hat 2011 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg für die NPD kandidiert und war in der Vergangenheit laut SWR-Recherchen auch beim Bundeskriminalamt als rechter Gewalttäter gespeichert. In Trier hat er zudem zeitweise für die AfD-Stadtratsfraktion gearbeitet, die der Spitzenkandidat der Partei bei der Landtagswahl, Michael Frisch, anführt (der TV berichete). Ebenfalls auf dem Instagram Account von Thaler zu sehen: ein Foto von ihm mit Marie Thérèse Kaiser, AfD-Kreisvorsitzende in Rotenburg (Niedersachsen). Kaiser wiederum ist das Model, das auf dem wohl umstrittensten Wahlkampfplakat der AfD zu sehen ist mit dem Slogan: „Deutsche Frau kein Freiwild. Kapiert?“ Linden betont im Gespräch mit dem Volksfreund, dass Kaiser auch für das rechtsradikal-identitäre Netzwerk „Einprozent“ arbeitet und vom AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier persönlich auf Twitter als AfD-Gesicht vorgestellt wurde. Der YouTube-Kanal der Identitären Kleine und Thaler ist Teil dieses Netzwerks.

Dass die IB-Aktivisten deutschlandweit vernetzt sind, zeigt auch, dass Thaler gemeinsam mit den Trierer Johannes P. und Benjamin S. in dem Video zum Bundeslager der Identitären Bewegung auftauchen, das die Gruppierung 2020 veröffentlicht hat. Dort war auch Martin Sellner, der österreichische Kopf der rechtsextremen Bewegung.

Offiziell hat die AfD die Identitäre Bewegung auf ihrer Unvereinbarkeitsliste stehen. Auch Damian Lohr, rheinland-pfälzischer Landtagsabgeordneter und Bundesvorsitzender der Jungen Alternative, äußerte sich dementsprechend im Januar 2019 gegenüber dem TV: „Zwischen der Jungen Alternative und der Identitären Bewegung gibt es absolut keine Verflechtung und keine Kooperation.“ Die an Lohr versendete aktuelle TV-Anfrage zu dem Wahlkampfvideo leitet dieser an den stellvertretenden Landesvorsitzenden der JA Rheinland-Pfalz, Justin C. Salka weiter. Dieser erklärt zu dem Video: „Die Junge Alternative Rheinland-Pfalz suchte im Sommer 2020 für ein geplantes Promo-Video einen Produzenten und griff auf den Dienstleister Tannwald Media zurück.“ Nach Übersendung eines Kostenvoranschlages habe die Firma den Auftrag erhalten und sei nach Fertigstellung vom Landesverband für die Produktion bezahlt worden. „Die Person Herr Kleine ist laut eigener Aussage seit anderthalb Jahren nicht mehr als Aktivist der Identitären Bewegung tätig“, sagt Salka weiter. Kleine trete nur durch das YouTube Format „laut gedacht“ und das Bürgernetzwerk „Ein Prozent“ in Erscheinung. Salkas Schlussfolgerung: „Ein politischer Zusammenhang oder eine Kooperation liegt nicht vor.“