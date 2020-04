Musik : Voller Erfolg für die Trierer Musikszene

Christoph Bales (links) und Michael Hotzwik müssen während des Events telefonieren, kommentieren, organisieren und auf die Streams schauen. Foto: privat

Trier 16 Musiker, über acht Stunden „Live“-Musik per Streaming und 10 000 Euro Spenden. So lief das erste Online-Festival Triers.

„Schung woar dat!“, schreibt Facebook-Nutzer Olek Micha Marsch und trifft damit wohl den Kern eines langen Festivaltages auf den Punkt. Beim Facebook Online-Benefizfestival „Bleif mim Aorsch dahemm“ haben 2060 Personen auf den „Interessiert“- oder „Zusagen“-Button gedrückt. 16 Künstlerinnen und Künstler aus Trier haben von 16.30 bis nach Mitternacht Musik in die Wohnzimmer, Gärten oder Terrassen gestreamt. Jedem standen 20 Minuten Spielzeit zur Verfügung. Die einzelnen Bands haben sich einzeln dazugeschaltet, was tatsächlich für ein wenig Verwirrung bei einigen Nutzern sorgte. Denn die einzelnen Videos gingen in Kommentaren anderer Nutzer manchmal ein bisschen unter. Die nämlich posteten vor allem Fotos davon, wie sie daheim das Festival „besucht“ haben und fanden viel Lob für die Beteiligten, allen voran Michael Hotzwik und Christoph Bales von SDIYG-Shows, die das Event organisiert hatten.

Während sie es normal gewohnt sind, die Bands zu empfangen, zu bekochen, ihnen teilweise einen Schlafplatz in den eigenen vier Wänden zur Verfügung zu stellen und allgemein für deren Wohlergehen verantwortlich sind, sitzen die beiden am Freitagabend auf Liegestühlen auf dem Balkon. Zwei Laptops, ein großer Bildschirm, mehrere Handys stehen und liegen vor ihnen. Denn dieses Mal können sie nicht selbst dafür sorgen, dass alles glatt läuft, sondern müssen von zu Hause aus alles organisieren und darauf hoffen, dass der Plan aufgeht.

Dass das gar nicht so einfach ist, zeigt sich direkt beim zweiten Akt. Nachdem Affinity Kit mit etwas verstimmter Gitarre, aber stabiler Internetverbindung in seinen zwanzig Minuten auch einen neuen Song vorstellt, hat Mikelson einige technische Probleme. Das neue Duo muss sein Set zunächst abbrechen, soll aber später erneut eine Chance erhalten.

Technisch voll ausgerüstet überblicken die Veranstalter ihr Festival. Foto: privat

Das erste Highlight des Festival­abends ist definitiv das Duo Sweat Like Chianti. Per Bluescreen liefern sie eine alte, wasserlose Schwimmhalle als Hintergrund und wissen mit Fantasie-Italienisch und ansteckenden Gute-Laune-Songs ihr Publikum vor dem Bildschirm genauso zu überzeugen wie live, wie auch die Kommentare (etwa „Fantastico“ von Jaw Ny oder „Headliner der Herzen“ vom Exhaus) deutlich zeigen.

Nicholas Müller, Ex-Frontmann von Jupiter Jones, merkt man an, dass er inzwischen zu den alten Hasen im Live-Streaming gehört. Er knackt um kurz vor 18 Uhr die 250 Zuschauer-Marke. Dabei widmet er nicht nur den Trierer Locations seinen Beitrag, sondern auch seiner kleinen Tochter, die „nebenan sitzt und wartet, dass er mit ihr weiterpuzzelt“. Auch in Künstlerhaushalten muss das also auch irgendwie klappen mit dem Homeoffice und der Kinderbetreuung.

Erstling im Streaming-Dschungel ist unter anderem Jawknee Music, der nach den recht ruhigen, teils melancholischen Songs von Müller etwas mehr nach vorne geht. Mit einem Dankespost zeigt er sich erleichtert, dass er das „halbwegs ordentlich bewältigt hat“ und kündigt an, dass er sich in Kürze noch mal in dieser Form präsentieren würde.

Im zweiten Anlauf läuft es dann auch für Mikelson, die aus zwei Mitgliedern von Columbus was wrong. bestehen und es mit deutschsprachiger Singer-Songwriter-Musik versuchen. Für solche Fälle hatten die Veranstalter vorgesorgt und extra einen Puffer eingebaut.

Jimi Berlin spielt wie angekündigt nicht live, sondern wird mit einem zuvor aufgezeichneten Video zugeschaltet, in dem er Songs als Solo-Künstler und von seiner Band Kramsky präsentiert. Direkt im Anschluss zeigten sich vandermeer von ihrer kreativen Seite. Nachdem sie dem TV bereits im Interview verrieten, dass sie wegen technischer Schwierigkeiten nicht als Band zusammen spielen können, durften sich die Zuschauer in die musikalischen Einflüsse der Gruppe hineinhören.

Den größten Anteil an Live-Zuschauern hat eindeutig die Leiendecker Bloas. Über 300 Menschen sehen Helmut Leiendecker und Gitarrist Wolfgang Thiel dabei zu, wie sie zuerst mit der neuen Technik noch etwas hadern und nicht genau wissen, wann sie anfangen sollen – bis Michael Hotzwik zum Handy greift und den Mundart-Musiker kurzerhand anruft, um ihm den Startschuss zu geben. Über 400 Likes, 230 Kommentare und mehr als 3000 Aufrufe insgesamt sprechen für sich – genauso wie die Zugabe, die vom Trierer Urgestein gefordert wird.

Für Columbus was wrong. geht nur Sänger Jörg Hoff ins Rennen und zeigt mit Akustik-Versionen einige Parallelen zum neuen Projekt Mikelson der Bandkollegen.

Auf vielen Bildschirmen feierte Trier seine Musikszene. Foto: privat

Mit elektronischer Musik wird die Riege an Singer-Songwritern unterbrochen und Whale vs Elephant schafft es in seinem 20-minütigen Set ein atmosphärisches Schmankerl zu bieten. „Der Plan, die aktuelle Stimmung rüberzubringen, geht in diesen 22min voll auf! Chapeau, richtig schöne, chillige und trancige Musik“, schreibt ein Nutzer in die Kommentare.

Ähnlich geht es mit Tobias Schmitz neuem Ein-Mann-Projekt EINS. weiter, der am Piano und Keyboard dank Synthesizer und E-Drums das, was bei Whale vs Elephant aus dem Rechner kommt, direkt live und mit vollem Körpereinsatz spielt.

Mit Janitz wird es dann wieder gitarrenlastig mit deutschsprachigem Gesang, bevor Rapper DMO als einziger Hip-Hop-Künstler des Line-ups sein 20-minütiges Set spielen darf. Als vorletzter Akt soll Mambo Schinki mit innovativen Coversongs und Orgelbeats einen weiteren Höhepunkt setzen. Technische Probleme machen dem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung – obwohl bis dahin fast alles erstaunlich reibungslos funktioniert. „Seit Dienstag hab ich daran getüftelt, aber das Equipment für solche Übertragungen fehlt mir einfach. Als dann noch das W-Lan versagte, machte es keinen Sinn mehr“, erzählt der Künstler. Der Stream sollte in der Sammlung aber nicht fehlen und so liefert der Alleinunterhalter am Sonntagabend sein Set nach. Den regulären Abschluss bildet ein DJ-Set auf der Online-Plattform Twitch von Yves Montblanc und Cango, das noch bis nach Mitternacht weitergeht.

So geht es weiter Die Videos sind weiterhin im Facebook-Event „Trier Online-Benefizfestival – Bleif mim Aorsch dahemm“ abrufbar. Die einzelnen Clips haben mittlerweile alle zwischen 1000 und 5000 Aufrufe. Das Event hat vor allem jede Menge Geld eingebracht. Rund 10 000 Euro sind zusammengekommen und die beiden Veranstalter sind immer noch komplett überwältigt, wie sie bei Facebook mitteilen, auch von dem Enthusiasmus der Musiker: „Was uns der Tag gezeigt hat? Trier hat eine unglaublich starke, wichtige und vielfältige Musikszene!“ Von allen Künstlern sei die Rückmeldung gekommen, dass sie sehr viel Spaß hatten und auch die Reaktionen der Zuschauer waren durchweg positiv.