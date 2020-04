Kostenpflichtiger Inhalt: Virus-Auswirkungen : Kulturminister Wolf zur Lage in der Corona-Krise: „Druck auf freie Künstler darf es nicht geben“

07.11.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Konrad Wolf (SPD), Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz, aufgenommen bei einem Redaktionsgespräch bei der dpa in Mainz. Künftig sollen in Rheinland-Pfalz auch Master-Studiengänge dual konzipiert werden können - also mit Phasen in Hochschulen und Betrieben. So sieht es das geplante neue Hochschulgesetz vor, das der Minister im Frühjahr 2020 in den Landtag bringen will Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Boris Roessler

Trier/Mainz Minister Konrad Wolf wehrt sich gegen Kritik aus der Trierer Kultur, verteidigt Corona-Grundsicherung und sagt, warum er Fördertöpfen anderer Ländern misstraut. Trierer Künstler mobilisieren weiterhin, damit sich ihre Lage verbessert.

Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) wehrt sich gegen Vorwürfe, freie Künstler in der Corona-Krise im Stich zu lassen. Der Minister kündigt an, bei der so genannten Corona-Grundsicherung, die freie Schauspieler, Regisseure, Musiker oder Fotografen in der Krise beantragen zu können, den Druck von Künstlern nehmen zu wollen. Viele fürchten, Ämter könnten sie in der Arbeitslosigkeit drangsalieren. „Den Druck darf es nicht geben. Wir haben hierzu bereits Gespräche mit der Arbeitsagentur geführt. Wir sind in einer Ausnahmesituation“, sagt Wolf, der freilich einräumte: „Wie es in sechs Monaten weitergeht, müssen wir deutschlandweit neu bewerten, wenn es so weit ist.“

Freie Künstler in Trier hatten sich in einem offenen Brief an das Land beklagt, dass Corona-Soforthilfen ihnen nicht helfen, weil diese laufende Betriebskosten ausgleichen, die freie Künstler oft gar nicht haben, dafür aber wegbrechende Aufträge ausblenden, von denen die Betroffenen existieren. Der einzige Ausweg, so kritisieren es viele Künstler: Arbeitslosigkeit.

Wolf verteidigt wiederum die dann in Kraft tretende Corona-Grundsicherung, die viele freie Künstler als Stigma empfinden, was Wolf einen „falschen Ansatz“ nennt. Er betont: „Das Geld steht den Kulturschaffenden zu und sichert sie ab. Das System ist fair, berücksichtigt alle gleich und schafft es, die kulturelle Basis zu stabilisieren. Wir sind in einer tatsächlich großen Krise, in der es gesellschaftliche Solidarität braucht“, sagt der Minister, der die Corona-Grundsicherung skizziert: „Darin werden zu 100 Prozent die Mietkosten übernommen, Heiz- und Nebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Das gilt für sechs Monate. Eine Vermögensprüfung findet bis zu einem Vermögen von 60 000 Euro nicht statt“, sagt Wolf.

Förderprogramme wie in Nordrhein-Westfalen und Berlin, die anfangs abseits der Bundeshilfen Tausende Euro an freie Künstler zahlten, um weggefallene Aufträge aufzufangen, kritisiert der Minister dagegen. Die Töpfe der Länder seien längst vielfach überzeichnet und bereits erschöpft. „Das wirkt wie ein Windhund-Rennen und läuft nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das kann nicht die Lösung sein und schafft viel Frustration“, moniert der Minister.

Auch der Deutsche Kulturrat kritisierte in einer Mitteilung, dass diese „besser auf die Besonderheiten des Kultur- und Medienbereiches“ zugeschnittenen Programme aufgebraucht seien, obwohl die Länder versichert hatten, es stünden genügend Mittel zur Verfügung.

Das stößt auch bei Henning Walker auf Kritik, der zu den Initiatoren des Briefs gehört, den Trierer Künstler an die rheinland-pfälzische Landesregierung geschrieben haben. Trotzdem bleibt er dabei, mehr Hilfe vom Land zu fordern, die um Existenzen kämpften.

Das Mainzer Wirtschaftsministerium hat den Künstlern inzwischen geantwortet. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor. Dort heißt es, man sei sich bewusst, dass Hilfen trotz aller Bemühungen nur „einen Tropfen auf den heißen Stein“ darstellen. Einen Ausweg hält sich das Land in dem Brief offen: „Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass wir Ihre Eingaben prüfen und soweit möglich bei eventuellen, weiteren Maßnahmen berücksichtigen werden. Wir stehen als Land Rheinland-Pfalz im ständigen Austausch mit den Dachorganisationen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft und der Bundesregierung und wägen die notwendigen Maßnahmen und Hilfen fortwährend anhand der aktuellen Lage ab.“

Ein Hintertürchen, um freien Künstlern doch besser zu helfen, erkennt Walker in den Sätzen bislang aber nicht. „So lange nichts passiert, hat ein Versprechen wenig Aussagekraft“, sagt der Künstler, der als Erlebnis- und Gästeführer in Trier arbeitet und Musiker der Band „Hennich & Hanschel“ ist und weiter Dampf machen will. Walker sagt, die Kritik sei auf große Solidarität in der Künstlerszene gestoßen. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Szene noch besser zu vernetzen und zu mobilisieren“, sagt Walker. Auch der Deutsche Kulturrat fordert in einer Mitteilung, bei Hilfen noch Schippen draufzulegen: „Die Länder müssen jetzt ihre Zusagen einhalten und ihre Programme aufstocken oder aber dafür Sorge tragen, dass beim Bundesprogramm deutlich nachjustiert wird.“

Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) wehrt sich gegen Vorwürfe von freien Künstlern in Trier, sie in der Corona-Krise zu ignorieren. Die Trierer Fotografin Simone Busch hat mit der #aktion0 eine Facebook-Aktion ins Leben gerufen, damit die Kultur ihren Unmut äußern kann. Foto: Simone Busch