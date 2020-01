Info

Berechtigte Inkassoforderungen sollten niemals ignoriert oder in den Papierkorb geworfen werden, warnt der Verbraucherschutzverein Verbraucherdienst. Die Folgen: Sowohl ein gerichtlicher Mahnbescheid oder Vollstreckungsbescheid könnten die Folge sein. So sollten Verbraucher die Forderung auf jeden Fall auf Richtigkeit prüfen. Und das geht so:

Beantwortet das Schreiben folgende Frage:

Firma des Auftraggebers, Forderungsgrund, Vertragsgegenstand und Datum des Vertragsabschlusses

Hat das Unternehmen seinen Sitz in Deutschland, aber weist die Bankverbindung auf das Ausland hin?

Scheinen die Inkassogebühren überhöht?

Ist der Inkassodienstleister in Deutschland registriert? Dies kann jeder im Internet auf www.rechtsdienstleistungsratgeber.de prüfen.

Ist die Forderung also aus der Luft gegriffen, sollten Sie den Brief einfach ablegen und sich nicht beunruhigen lassen. Die Verbraucherzentralen raten, dem Inkassoinstitut einmal per Einwurf-Einschreiben mitzuteilen, dass die Forderung unberechtigt ist. Wird nichts gezahlt, kann das Institut nichts weiter machen, als maximal weiter Drohbriefe zu schreiben. Für jede Form der Vollstreckung müsste sich das Inkassoinstitut erst per Gericht einen Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil beschaffen. Und dazu müssten Sie mehrfach gehört werden. Der Tipp der Verbraucherschützer: „Die Sache verläuft also irgendwann im Sande, wenn Sie einfach nur stur bleiben.“