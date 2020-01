Trier Volksfreund.de erklärt, wofür Sie mehr bezahlen müssen und wo Sie Geld sparen können. Die meisten Verbraucher werden profitieren, sagen Experten. Für Verkehrssünder wird es auf jeden Fall teurer.

Etwa Verkehrssünden. Für sie gelten höhere Bußgelder. So wird das Parken auf Geh- und Radwegen teurer. Auch für das Parken in „zweiter Reihe“ drohen deutlich höhere Strafen. Statt 15 Euro werden dann bis zu 100 Euro fällig. Wenn falsch parkende Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden, gibt es zusätzlich zum Bußgeld noch einen Punkt in Flensburg. Zwei Punkte und Fahrverbote drohen Autofahrern, die keine Rettungsgasse bilden oder unerlaubt durch diese fahren. Auch für die Gefährdung von Radfahrern beim Überholen soll es höhere Bußgelder geben.