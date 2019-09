Trier In Brandenburg und Sachsen können beide Ministerpräsidenten wohl weiterregieren. Der Trierer Parteienforscher Jun sagt: Viele Ostdeutsche fühlen sich noch immer benachteiligt.

Die AfD ist klarer Gewinner der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. In beiden Bundesländern wurde sie zweitstärkste Kraft. Klare Verlierer sind CDU und SPD. Die Sozialdemokraten rutschten in Sachsen sogar unter zehn Prozent. In Brandenburg bleibt die SPD trotz Verlusten stärkste Kraft, in Sachsen die CDU. Eine Koalition mit der AfD wird von SPD und CDU abgelehnt. Die Grünen legten in beiden Ländern leicht zu, die FDP schafft nicht den Einzug in die jeweiligen Landtage.