Atomkraft : Risse im Kernkraftwerk Cattenom: Wurden minderwertige Ersatzteile eingebaut?

Das Kernkraftwerk Cattenom. Foto: dpa Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom/Luxemburg Die Risse in Rohren des Atomkraftwerks Cattenom sorgen weiter für Schlagzeilen. Nun besteht der Verdacht, dass bei der Herstellung von Ersatzteilen, die dafür verwendet werden sollen, geschlampt worden sein könnte.

Monatelang standen mehr als die Hälfte der französischen Atommeiler still. Zum einen, weil geplante Wartungsarbeiten stattgefunden haben. Zum anderen, weil in einigen Reaktoren, darunter auch in Cattenom, Risse in Rohren des Notkühlsystems festgestellt wurden, Mittlerweile laufen 44 der 56 Reaktoren in Frankreich wieder. Die Blöcke 1 und 3 in Cattenom sind noch nicht wieder am Netz. Die Reparaturarbeiten an den Rohren laufen dort noch.

Nun besteht der Verdacht, dass beim Ersetzen der Leitungen möglicherweise qualitativ minderwertige Ersatzteile verwendet wurden. Das jedenfalls befürchtet die Umweltschutzorganisation Greenpeace Luxemburg. In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, an den Direktor des Kernkraftwerks Cattenom, will der Nuklearexperte der Organisation, Roger Spautz wissen, ob in Cattenom defekte Rohre durch Teile aus Italien ersetzt wurden.

Der französische Energiekonzern EDF hat eine Fabrik im italienischen Podenzano damit beauftragt, Ersatzteile für die durch Korrosion beschädigten Rohre herzustellen. Bei einer Inspektion durch die französische Atombehörde ASN im Oktober vergangenen Jahres in der Fabrik wurde festgestellt, dass es Mängel bei der Qualitätsüberprüfung der Ersatzteile gegeben habe. Die ASN hat EDF in einem zehnseitigen Schreiben, das ebenfalls unserer Redaktion vorgelegt, auf die Ergebnisse der Überprüfung hingewiesen und um Stellungnahme gebeten.

Greenpeace will nun vom Direktor der Anlage in Cattenom wissen, ob die betreffenden Ersatzteile aus der italienischen Fabrik bei der Reparatur der Leitungen verwendet wurden.

Wann die Reparaturen abgeschlossen sind und die Blöcke 1 und 3 in Cattenom wieder ans Netz gehen, ist unklar.