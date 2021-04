Coronavirus : Schließungen von Schulen in der Region derzeit kein Thema

Corona einfach wegwischen? – Schön wäre es. Foto: Getty Images/iStockphoto/Inna Polekhina

Trier Die Inzidenzen in den Landkreisen und der Stadt Trier liegen unter der kritischen Marke. Die Zahl der infizierten Schüler steigt deutlich an. Das Land sagt Lehrern schnelle Impfung zu.

Bis 15. Mai sollen alle Lehrer in Rheinland-Pfalz mindestens eine Impfung gegen Corona erhalten haben. Das versprach gestern Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Wir müssen gemeinsam alles tun, um Schule so sicher wie möglich zu machen und unseren Schülerinnen und Schülern so ihr Recht auf Bildung zu gewährleisten“, sagte sie in Mainz.

Bislang konnten sich bereits Grund- und Förderschullehrer für die Impfung anmelden. Ab Freitag ist das auch für die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen möglich. Auch alle anderen Beschäftigen an den Schulen wie Hausmeister oder Sekretärinnen können sich laut Hubig für die Impfungen registrieren lassen. Dem Philologenverband geht das trotzdem noch nicht weit genug. Die Interessensvertretung der Gymnasiallehrer fordert, dass auch Schüler und deren Familien einen Corona-Schutz erhalten, „damit Schule wieder geordnet stattfinden kann“, so die Landesvorsitzende des Verbandes, Cornelia Schwartz.

Dass nun auch die Lehrer an weiterführenden Schulen vordringlich geimpft werden sollen, hängt auch mit der Kritik an den Corona-Tests in Schulen zusammen. Sowohl der Philologenverband als auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) verlangen, dass die derzeit noch freiwilligen Tests zu Hause oder aber von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Lehrervertreter befürchten eine Infektionsgefahr durch die Aufsicht bei den Tests in den Schulen. In der gestern vom Bundestag verabschiedeten Bundes-Notbremse ist eine Testpflicht von Schülern vorgesehen. Diese sollen sich künftig zwei Mal pro Woche selbst auf Corona testen.

Tritt die Notbremse voraussichtlich nächste Woche in Kraft dann müssen Schulen in Regionen, in denen die Inzidenz über 165 liegt, schließen. In Rheinland-Pfalz liegt die Grenze dafür derzeit bei 200. Zwar lagen bis auf den Eifelkreis Bitburg-Prüm alle Landkreise und auch die Stadt Trier über der kritischen Marke von 100, allerdings noch deutlich unter einer Inzidenz von 165. VBE-Landesvorsitzender Gerhard Bold hält diesen Wert für Schulschließungen für zu hoch. Immer mehr Schüler seien infiziert, sagt Bold. Landesweit gab es gestern 1528 Infektionsfälle unter Schülern. Damit hat sich die Zahl seit Ende der Osterferien verdoppelt. Auch in der Region ist die Zahl der positiv getesteten Schüler gestiegen. Sie lag gestern bei 134. Deutlich rückläufig ist die Zahl der infizierten Lehrer. Aus der Region wurden gestern zehn Fälle gemeldet, landesweit waren es 97.