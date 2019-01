später lesen Polizei stuft Messerattacke in Manchester als Terrorismus ein Teilen

Die Polizei geht bei der Messerattacke am zentralen Bahnhof in Manchester am Montagabend mit drei Verletzten von einem terroristischen Hintergrund aus. Das bestätigte eine Sprecherin der Greater Manchester Police am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. dpa