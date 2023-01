Region Trier : „Wir beugen uns den Kriminellen nicht gern“: Wegen Sprengungen werden weitere Geldautomaten wegfallen

Trier Trotz Sprengungen: Wie bleibt die Bargeldversorgung gesichert? Regionale Volksbanken und Sparkassen suchen nach Lösungen, was aber nicht heißt, dass die Zahl der Geldautomaten gleich bleiben wird.

Angesichts einer Welle von Sprengungen von Geldautomaten in der Region Trier müssen die regionalen Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen reagieren. Doch die Kreditinstitute befinden sich in der Zwickmühle: einerseits die Bargeldversorgung für ihre Kundinnen und Kunden aufrechtzuerhalten und andererseits einen Schaden zu verhindern oder zumindest so klein wie möglich zu halten. „Wir sind in großer Sorge, die Verbrecher werden immer rabiater“, sagt etwa André Polrolniczak, Vorstand der Sparkasse Trier. Deshalb hat die Bank nun aus Sicherheitsgründen entschieden, von 96 Automatenstandorten zwischen 0 und 6 Uhr 14 in Filialen und Terminals zu schließen. „Es gilt unbedingt zu vermeiden, dass Menschen verletzt werden“, sagt er.

Es sei ohnehin ein glücklicher Zufall, dass bislang noch kein Mensch zu Schaden gekommen ist, sagt Edmund Schermann, Vorstand der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück: „Aber auch die Mitarbeiter und die Kunden sind zunehmend verunsichert.“ Deshalb schließt die Sparkasse Mittelmosel vier ihrer 40 Automaten und 16 Geschäftsstellen, zwei im Kreis Cochem-Zell, eine in Bernkastel-Kues, eine in Morbach. Einige von ihnen wurden bereits zwei Mal überfallen.

Foto: Agentur Siko 21 Bilder Explosion in der Nacht: Attacken auf Geldautomaten in der Region Trier (Fotos)

„Das ist ein Abwägungsprozess und wir beugen uns den Kriminellen nicht gern. Wir sind klar für Automaten, aber wo sie nicht notwendig sind oder sie so exponiert liegen, kommen sie weg“, sagt Schermann deutlich. Schließlich würden die Kosten für mehr Sicherheit und Versicherungen immer höher. Allein die Sparkasse Trier gibt nach eigenen Angaben jährlich einen sechsstelligen Euro-Betrag für die Sicherheit von Geräten aus. Tendenz steigend.

Noch härter trifft es derzeit die Volksbank Trier. Hier spricht Vorstand Peter Michels davon, dass dem Kreditinstitut bereits Mietverhältnisse für Geldautomaten in Vier-Wochen-Frist gekündigt worden seien. Nach eigenen Angaben unterhält die Bank 36 Bankautomaten, die Hälfte in angemieteten Immobilien. „Es ist nachvollziehbar, dass Sicherheit vorgeht. Sie ist schon lange auch beim Abschluss der Mietverträge ein Thema“, sagt er. Deshalb hätten sich bereits einige Vermieter an die Volksbank Trier gewandt mit der Bitte auszuziehen. Doch dann zügig neue Standorte zu finden, sei schwierig, weil die technischen Anforderungen an die Gebäude hoch sind.