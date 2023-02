Seit Mittwoch : Verrostete Rohre ausgetauscht: Block 1 in Cattenom wieder am Netz

Verrostete Rohre ausgetauscht: Block 1 in Cattenom wieder am Netz

Cattenom Angeblich sind die Rostschäden an Rohren im Kühlsystem in einem Reaktor im Kernkraftwerk Cattenom behoben – nach acht Monaten.

Mit dem Wiederhochfahren sei sichergestellt, dass mehr als eine Million Franzosen mit Strom zu versorgt werden können, so die Sprecherin. Nun seien drei der vier Blöcke wieder am Netz. Block 3 ist noch heruntergefahren. Dort laufen noch die Reparaturarbeiten wegen der Korrosionsschäden an den Rohren.

Monatelang standen mehr als die Hälfte der französischen Atommeiler still. Zum einen, weil geplante Wartungsarbeiten stattgefunden haben. Zum anderen, weil in einigen Reaktoren, darunter auch in Cattenom, Risse in Rohren des Notkühlsystems festgestellt wurden, mittlerweile laufen 44 der 56 Reaktoren in Frankreich wieder. Zuletzt bestand der Verdacht, dass beim Ersetzen der Leitungen möglicherweise qualitativ minderwertige Ersatzteile verwendet wurden.