Normalbetrieb frühstens nach den Ferien : Warum Bordelle aufmachen dürfen, Schulen aber nur beschränkt öffnen können

Bordelle in Rheinland-Pfalz dürfen ab Mittwoch wieder öffnen. Das verärgert viele Eltern, weil in Schulen und Kita weiterhin kein geregelter Betrieb möglich ist. Foto: dpa/Christian Charisius

Trier Warum Bordelle aufmachen dürfen, Schulen aber nur beschränkt öffnen können. Lehrervertreter können Eltern-Frust verstehen.

Am Freitagmittag war es plötzlich von der Internetseite der Landesregierung verschwunden, auf welcher über die Corona-Maßnahmen informiert wird: das Hygienekonzept für „Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen“. Seit Donnerstagabend stand es auf der Seite und konnte von allen, die es interessiert, gelesen werden. Das Konzept müsse überarbeitet werden, hieß es dazu aus der Staatskanzlei. Was konkret geändert werden müsse, teilte der Sprecher nicht mit. Er gehe davon aus, dass bis zum 10. Juni eine Neufassung vorliege. Dann nämlich dürfen Bordelle und ähnliche Etablissements wieder öffnen. So steht es jedenfalls in der mittlerweile neunten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz. Demnach gilt für „Dienstleistungen in Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen“ die Abstandspflicht. Dort wo diese Pflicht nicht eingehalten werden kann, müsse eine Maske getragen werden. Wie das in der Praxis vonstatten gehen soll, wird nicht weiter ausgeführt.

Vielleicht hat das Land aber auch einfach nur gemerkt, dass es mit der Hygieneregel für Bordelle viele verägert. Vor allem Eltern sind sauer, wie die Reaktionen auf der Facebook-Seite unserer Zeitung zeigen. „Ist ja auch so wichtig das die wieder öffnen dürfen! Und die Kinder bleiben auf der Strecke“, schreibt eine Nutzerin. „Das kann es doch nicht sein. Ist das wichtiger als unsere Kinder? Sollen lieber Kitas und Schulen für alle öffnen, bevor alle zu Hause wahnsinnig werden“, kommentierte eine andere.

Doch dass Schulen und Kitas vor den Sommerferien, die in vier Wochen beginnen, noch zum Regelbetrieb zurückkehren und alle Kinder wieder zum Unterricht oder in die Betreuung kommen können, ist mehr als unwahrscheinlich. Man wolle so schnell wie möglich „zum schulischen Regelbetrieb zurückkehren“, sagt der Sprecher der Staatskanzlei. Möglichst zu Beginn des neuen Schuljahrs soll das in Rheinland-Pfalz der Fall sein, „wenn es das Infektionsgeschehen zulässt“, so der Sprecher.

Allerdings heißt schulischer Regelbetrieb nicht gleich regulärer Unterricht. Wie aus einem Schreiben von Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann an die Schulleiter hervorgeht, sollen diese einen „geregelten Lernprozess“ sicherstellen. „Sofern kein durchgehender Präsenzunterricht möglich ist, wird der Lernprozess in einem abgestimmten Wechsel aus Präsenzphasen und von Lehrkräften begleitetem Fernunterricht organisiert“, heißt es in dem Schreiben. Mit anderen Worten: Auch im neuen Schuljahr ist nicht ausgeschlossen, dass die Schüler tage- oder wochenweise zu Hause unterrichtet werden. Allerdings soll es, anders als derzeit, für den Fernunterricht verbindliche Stunden- und Wochenpläne geben. Der Heimunterricht soll also geregelter ablaufen als bisher. Um möglichst viel regulären Unterricht an den Schulen anbieten zu können, sollen diese, falls nicht genügend Räume für alle Klassen zur Verfügung stehen, sich zur Not nach Räumen außerhalb der Schule umschauen. Lehrer sollen sich künftig nur dann vom Präsenzunterricht befreien lassen können, wenn sie ein ärztliches Attest vorlegen können, wonach sie einer Risikogruppe angehören, für die eine Sars-CoV-2-Infektion gefährlich werden könnte. Ein bestimmtes Lebensalter allein „ohne Hinzutreten einer risikoerhöhenden Grunderkrankung“ führe nicht mehr nicht dazu, dass ein Lehrer nicht mehr regulären Schulunterricht eingesetzt werden könne, heißt es in dem Schreiben.

Die Schulen brauchten dringend Planungssicherheit für das nächste Schuljahr, sagt Cornelia Schwartz, Landesvorsitzende des Philologenverbands. Es müssten nun zügig die im Schreiben des Staatssekretärs angekündigten Konzepte für das neue Schuljahr entwickelt und an die Schulen kommuniziert werden. „Denn die Schulleitungen warten auf Vorgaben.“ Die Konzepte müssten die Unterschiedlichkeit der Schulen vor Ort berücksichtigen.

Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW, spricht von einem „vernünftigen Konzept“ des Landes. Dass die Schulen noch vor den Sommerferien zu einem regulären Betrieb zurückkehren, hält er für nicht notwendig. Man solle den Schulen zunächst die Möglichkeit geben, die derzeit laufenden Modelle mit dem schrittweisen Wiedereinstieg von Schülern vernünftig umzusetzen und nicht jetzt wieder kurzfristig alles über den Haufen schmeißen.

Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, dass ab 15. Juni in allen Grundschulen wieder regulärer Unterricht stattfinden soll. Abstandsregeln in den Klassen sollen nicht mehr gelten. Ob das auch für Rheinland-Pfalz ein Modell nach den Sommerferien sein kann, wollte Hammer nicht kommentieren. Es müssten Virologen entscheiden, ob das sinnvoll und aus gesundheitlichen Aspekten machbar sei.

Bildungsministerin Stefanie Hubig hatte allerdings bereits angekündigt, nach den Sommerferien möglicherweise in den Grundschulen die Abstandsregeln fallen zu lassen. Das würde bedeuten, dass die Klassen wieder komplett unterrichtet werden können.

Hammer könne verstehen, dass die Eltern wissen wollen, wie es mit der Schule weiter geht. Auch dass die Erlaubnis, Bordelle zu öffnen, viele Eltern verärgern, könne der Gewerkschaftler nachvollziehen. Aber sicherlich wolle auch keiner, dass seine Kinder in der Schule einer Gefahr ausgesetzt seien. Daher sei es richtig, Schritt für Schritt und behutsam bei den Schulöffnungen vorzugehen. Dieser Meinung ist auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. Eine Öffnung der Grundschulen vor den Sommerferien wie in Nordrhein-Westfalen könne er sich nicht vorstellen.

ARCHIV - 11.05.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Schulkinder gehen nach langer Pause zum ersten mal wieder in eine Grundschule in Köln-Ehrenfeld.(zu dpa «Bildungsgewerkschaft kritisiert Vorgehen an Grundschulen») Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Henning Kaiser