Arbeitsmarkt : Warum die Arbeitsagentur künftig mehr berät als vermittelt

Trier Sinkende Arbeitslosigkeit, mehr Beschäftigung, mehr offene Stellen: Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich 2022 krisenfest. Was dieses Jahr auf Beschäftigte zukommt.

„Wir können eine positive Jahresbilanz ziehen“, freut sich Heribert Wilhelmi, Chef der Arbeitsagentur Trier. Im Schnitt waren im vergangenen Jahr 10.048 Menschen in der Region ohne Job, das sind 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Quote fällt um 0,3 Punkte auf 3,4 Prozent und erreicht fast das Durchschnittsniveau von vor Corona aus dem Jahr 2019. Als einzige Erklärung dafür, dass die Werte noch leicht über denen von 2019 liegen, sieht Wilhelmi die hohe Zahl ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die seit Juni 2022 mit Meldung in den Jobcentern zu den Arbeitslosenzahlen hinzugerechnet werden. Immerhin machen Ukrainer in den Jobcentern von Bitburg rund 29 Prozent und in Bernkastel-Kues rund 27 Prozent der Klientel aus – ein Anteil, der nirgends sonst in Rheinland-Pfalz so hoch ist.