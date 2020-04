vitabook : App Patient.Plus mit Quarantäne-Monitoring Funktion aus Google AppStore entfernt

Hamburg (ots) Trotz dringendem Appell vom deutschen Bund der Lungenfachärzte: Google sperrt von Ärzten mitentwickelte und empfohlene App für Covid-19-Erkrankte! Warum? Das weiß nur Google.

Der Zustand eines Covid-19-Erkrankten kann sich innerhalb kürzester Zeit dramatisch verschlechtern. Darum müssen Covid-19-Patienten in Quarantäne mehrmals täglich von ihrem Arzt nach ihrem Befinden befragt werden. Das kann aktuell aber von niemanden geleistet werden. "Deshalb haben wir mit der Patient.Plus-App eine digitale Lösung entwickelt", so Dr. med. Frank Heimann, Vorsitzender des Bundesverbands der Pneumologen (BdP). "Diese macht genau die erforderliche Patientenkontrolle bei ambulanter Versorgung von Covid-19-Patienten digital möglich." In einem Schreiben an Google bittet er, die App wieder im AppStore anzubieten: "Insofern bedauern wir es ausdrücklich, dass Sie diese einmalige Möglichkeit den Patienten und Ärzten im AppStore nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie Ihre Entscheidung auch im Sinne der Covid-19 Patienten kurzfristig rückgängig machen würden."