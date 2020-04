Audiens : Audiens stärkt seine innovative Kundendatenplattform mit einer strategischen Investition des Tech-Giganten NHN in Höhe von 8 Mio. USD

San Jose, Kalifornien und Cambridge, Großbritannien (ots/PRNewswire) Die Kundendatenplattform (CDP) ermöglicht digitalen Vermarktern, ihre Daten sofort nach eigenen Vorgaben zu personalisieren, mehr aus ihren Kundendaten herauszuholen und unnötige Werbeausgaben zu reduzieren

Audiens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776645-1&h=997593317&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776645-1%26h%3D323788473%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.audiens.com%252F%26a%3D Audiens &a= Audiens ), unabhängige globale Kundendatenplattform und Zielgruppenmanagement-Tool, hat eine Barinvestition von 8 Mio. USD (6,5 Mio. GBP) von der südkoreanischen NHN Corp. erhalten. Es war das erste Mal, dass NHN in ein europäisches Technologieunternehmen investierte . Die Investition beschleunigt die internationalen Expansionspläne von Audiens und stärkt das Team in den europäischen Schlüsselmärkten.

Mithilfe der Investition plant Audiens , seine Plug-and-Play-Zielgruppen zu vergrößern und automatische Zielgruppenidentifizierungs- und -priorisierungstechnologien anzubieten. Dabei werden moderne Datenverarbeitungstechniken auf Basis von Cloud-Datenerfahrung und maschinellem Lernen von NHN eingesetzt. Das Unternehmen wird auch neue mathematische Standard-Modelle in ihre CDP integrieren und Data-Science-Kapazitäten hochfahren, um bessere Modelle zum Kundenverhalten in die Zielgruppenmanagementplattform zu integrieren.

"Leistungsstarke Funktionalität von industrieller Stärke wird nicht mehr nur im Bereich IT- und Geschäftsinformationen eingesetzt, sondern kommt jetzt direkt zum Marketinganwender, wo sie zur Kontrolle und Weiterentwicklung genutzt wird. Audiens bietet Vermarktern sofortigen Einblick in das Verhalten ihrer Zielgruppen", erklärte Jonathan Brech, CEO von Audiens. "Unsere Zielgruppenmanagement-Plattform ermöglicht auch die Zusammenarbeit von Marketing-Spezialisten mit Kollegen in Bezug darauf, welcher "Anstoß" am besten funktioniert, um verschiedene Zielgruppen zum nächsten gewünschten Ergebnis zu bringen - dabei kann es sich um einen intelligenteren Einkauf von Medien oder den Versand von Nachrichten über E-Mail, Messenger-Plattformen usw. handeln. Es ist eine viel schnellere Methode, das Verhalten Ihrer Kunden zu verstehen und darauf zu reagieren."