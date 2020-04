CDU/CSU - Bundestagsfraktion : Connemann: Kluger Kompromiss für alle Seiten

Berlin (ots) Kultur eine der Hauptgewinnerinnen der Gutscheinlösung

Der Bundestag hat am heutigen Mittwoch die so genannte Gutscheinlösung für Veranstalter beraten. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:

Ohne Reaktion des Gesetzgebers wäre der Schaden für alle unabsehbar. Jeder Kunde hätte theoretisch zwar einen Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises. Bei der Masse an Rückforderungen jedoch wäre mit einer Welle an Insolvenzen bei den Veranstaltern zu rechnen. Und am End würde es nur Verlierer geben.