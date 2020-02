DKNY : DKNY präsentiert Suki Waterhouse hautnah in der Intimates-Kampagne Frühjahr 2020

New York (ots/PRNewswire) Suki Waterhouse, Model, Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin aus England, ist der Star der Frühjahrskampagne 2020 #UnderneathMyDKNY und stellt die sexy und tragbare neue Intimates-Kollektion vor.

Suki, die von Sofia Malamute aufgenommen und von Mariel Haenn gestylt wurde, verströmt in der Vertrautheit ihres eigenen Zuhauses Selbstbewusstsein. In den Aufnahmen posiert sie in der Dusche, im Schlafzimmer und im Treppenhaus und überträgt dabei ihr Gefühl von Stärke, Mut und Echtheit. Sie teilt mit uns freimütig Anekdoten in Videos über "my first..." - Geschichten von Freundschaft und Kindheitserinnerungen - die auch wir selbst alle nachempfinden können. Mit dem Start der Kampagne kann unsere Community im Gegenzug ebenfalls ihre eigenen Stories über "my first..." austauschen, von einem verstohlenen Kuss bis hin zu einer wilden Taxifahrt.