UNIQA Insurance Group AG : EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA schließt Kaufvertrag über Erwerb der AXA Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und Slowakei ab.

Wien - UNIQA hat heute auf Grundlage eines Beschlusses des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Kaufvertrag mit AXA und deren Tochterunternehmen Société Beaujon zum Erwerb der Anteile an den AXA Tochterunternehmen in Polen, Tschechien und Slowakei abgeschlossen. Kaufgegenstand sind Versicherungsunternehmen in den Bereichen Leben und Nicht- Leben sowie Wertpapierfirmen, Pensionskassen und Servicegesellschaften der AXA Gruppe in diesen Ländern. Der Kaufpreis beträgt rund 1 Milliarde Euro. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erlangung aller notwendigen behördlichen Bewilligungen.