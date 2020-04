creditshelf : Einladung zum "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung"

Frankfurt am Main (ots) creditshelf startet den "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung". Der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf lädt gemeinsam mit den Partnern Deutsche Börse Cash Market, dem Kreditmarktplatz auxmoney GmbH und dem Magazin Markt- und Mittelstand zu einem Live-Webinar über alternative Finanzierungsformen ein.

Im "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung" vernetzt creditshelf die Experten für digitale KMU - Finanzierungslösungen in Deutschland in einem neuen Online-Format. Teilnehmer haben im Rahmen des Webinars die Möglichkeit sich direkt mit den Experten zu vernetzen und live auszutauschen.

Die digitale, alternative Mittelstandsfinanzierung über Plattformen und Marktplätze gewinnt seit Jahren zunehmend an Bedeutung in Deutschland und ermöglicht den Unternehmen - vor allem mit Blick auf die aktuelle Situation - einen Zugriff auf zusätzliche Finanzierungslösungen.

Im Rahmen des "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung" haben Gäste die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends & Lösungen zu informieren sowie mit Experten von marktführenden Anbietern in den Dialog zu kommen.

creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Die Kreditanalysen erfolgen schnell und einfach für die Kunden auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten Technologie. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.