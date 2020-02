Motor Presse Stuttgart : Erfolgreiche Partnerschaft verlängert: PIRELLI bleibt Reifenausstatter der IDM 2020 und 2021

Stuttgart/München (ots) Es ist die Fortsetzung einer überaus erfolgreichen Zusammenarbeit: Der IDM Veranstalter Motor Presse Stuttgart und PIRELLI haben sich darauf verständigt, ihre Kooperation bei der Reifenausstattung der Rennserie in den nächsten zwei Jahren fortzusetzen.

Die letzte Saison der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) war ein voller Erfolg: Starke Rennen, großes Interesse der Fans und Spannung bis zum Schluss. Das lag an der sehr guten Arbeit der Promoter, am hervorragend besetzten Starterfeld, aber auch an der Funktion von Pirelli als Serienausstatter. Sie sorgt für eine faire Basis, und gibt dem Talent der Fahrer maximalen Raum. Nicht zuletzt aus diesem Grund einigten sich die Motor Presse Stuttgart und PIRELLI, die Partnerschaft in Sachen Reifenausstattung der IDM um weitere zwei Jahre bis 2021 zu verlängern. Weiterhin werden die Rennklassen IDM Superbike 1000, IDM Supersport 600 / Superstock 600 Cup und IDM Supersport 300 exklusiv mit PIRELLI-Produkten ausgerüstet. 2020 wird als zusätzliches Highlight im IDM-Programm außerdem der R3 bLU cRU CUP von Yamaha auf PIRELLI Reifen ausgetragen. Auch in Sachen Technik tut sich einiges: Die IDM Superbike 1000-Klasse geht zum ersten Mal mit den neuen PIRELLI DiabloTM Superbike "Big Size" Größen - 125/70 am Vorderrad und 200/65 am Hinterrad - an den Start und rückt dadurch noch näher an die Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) heran, in der diese Reifen schon in der letzten Saison erfolgreich eingesetzt wurden.