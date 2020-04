BIO Deutschland e.V. : Innovation durch Translation - Biotechnologieverband veröffentlicht Leitbild für Ausrichtung und Ziele des Technologietransfers in Deutschland

Berlin (ots) Der Biotechnologiebranchenverband BIO Deutschland veröffentlicht heute ein Leitbild für die Ausrichtung und die Ziele des Technologietransfers in Deutschland. Ein effektiver Technologietransfer wird immer wichtiger, um sich im globalen Wettbewerb mit innovativen Produkten behaupten zu können.

Der Vorstandvorsitzende von BIO Deutschland, Oliver Schacht, kommentiert: "Es ist wichtig, dass in Deutschland mehr Forschungsergebnisse an verschiedenen Stellen weiter reifen und verwertet werden können, und somit Arbeitsplätze und nachhaltige Wertschöpfung aus Produkt-Innovationen zum Nutzen der Gesellschaft geschaffen werden. In diesem Prozess gibt es verschiedene Spannungsfelder, die es aufzulösen bzw. miteinander in Einklang zu bringen gilt. Nur wenn alle beteiligten Interessengruppen an einem Strang ziehen, kann Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit behaupten und langfristig ausbauen. Unser Leitbild definiert daher eine gemeinsame Vision, Mission und Aufgaben, sowie Werte und Prinzipien des Technologietransfers."