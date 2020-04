Skoda Auto Deutschland GmbH : Intelligentes Materialkonzept des neuen SKODA OCTAVIA verbindet höchste Festigkeit mit geringem Gewicht

Mladá Boleslav (ots) - Maximale Sicherheit und hohe Effizienz: 20,6 Prozent der Karosserie bestehen beim neuen SKODA OCTAVIA aus höchstfestem warmumgeformtem Stahl

Für die außergewöhnliche Festigkeit der Karosserie des neuen OCTAVIA ist vor allem der hohe Anteil hochfester Stähle verantwortlich. Während so genannter Tiefziehstahl bei ihm nur zu 26,3 Prozent und hauptsächlich bei Oberflächenteilen zum Einsatz kommt, bestehen 20,6 Prozent der Karosserie aus höchstfestem warmumgeformtem Stahl. Dieser ist bis zu siebenmal fester als herkömmliche Tiefziehstähle. Im Laufe des Herstellungsprozesses der Teile wird er auf eine Temperatur von rund 950 Grad Celsius erhitzt, dann gepresst und anschließend wird der noch in der Form befindliche Stahl kontrolliert in 5,5 Sekunden auf 180 Grad Celsius abgekühlt. Aufgrund ihrer besonders hohen Festigkeit können so gefertigte Teile auch an Stellen mit Frontal- und Seitenaufprallstrukturen dünner und damit leichter gehalten werden.