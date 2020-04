SWR - Südwestrundfunk : Maskenpflicht: Kein Alltag trotz Corona-Lockerungen. "Zur Sache Baden-Württemberg! Extra", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg! Extra" am 23. April 2020, SWR Fernsehen Baden-Württemberg und ARD Mediathek / Politscher Gast: Kultusministerin Susanne Eisenmann / Moderation Stefanie Germann

Mit der zaghaften Aufhebung einiger Corona-Beschränkungen kehrt das Leben auf den Straßen langsam zurück, doch von Normalität ist keine Rede. Ab Montag gilt eine landesweite Maskenpflicht, Eltern können ihre Kinder noch immer nicht in die Kita bringen und in vielen Schulen findet kein Unterricht statt. Wann sich das ändert, ist ungewiss. Auch die Kliniken stehen vor einem Dilemma: Auf der einen Seite werden Betten für Corona-Patientinnen und -Patienten weiter freigehalten, andererseits warten viele Kranke seit Wochen auf OP-Termine für planbare Eingriffe. Sogar Gesundheitsminister Jens Spahn fordert, dass sie behandelt werden sollen. Inzwischen, so Mediziner, scheuen sich viele Kranke, mit einem Leiden ins Krankenhaus zu kommen, da das Krankenhauspersonal für Covid-19-Patienten benötigt werden könnte. Gäste im Studio sind Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Mark Dominik Alscher, Medizinischer Leiter am Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart. Zu sehen in der Sendung am 23. April 2020, um 20:15 Uhr oder im Anschluss an das ARD Extra (20:15 Uhr) im SWR Fernsehen Baden-Württemberg.