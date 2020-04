ZDF : Öffentlich-rechtliche Medien in Zeiten einer Pandemie / Gemeinsame Erklärung der Mitglieder der "Global Task Force für Public Media"

Öffentlich-rechtliche Medien in Zeiten einer Pandemie / Gemeinsame Erklärung der Mitglieder der "Global Task Force für Public Media"

Mainz (ots) Das Jahr 2020 wird uns für immer in Erinnerung bleiben. Wo immer wir auch leben, wir teilen die gemeinsamen Erfahrungen von Angst, Trauer und Unsicherheit.

Und doch erleben wir in der Krise, wie Gemeinschaften zusammenwachsen, und mehr noch die wachsende Anerkennung für jene Menschen, die in unserem Gesundheitswesen und in der Pflege arbeiten, und für die vielen stillen Heldinnen und Helden, die ihre eigenen Bedürfnisse für andere zurückstellen und dabei oft ein hohes persönliches Risiko eingehen.