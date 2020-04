SWR - Südwestrundfunk : Sonntagsfrage: Starke Zugewinne für CDU / Ampelkoalition hätte keine Mehrheit mehr: "Zur Sache Rheinland-Pfalz!-PoliTrend" vom 23.4.2020

Mainz (ots) Rekordwert für Zufriedenheit mit Landesregierung / Ministerpräsidentin Dreyer kann ihr Ansehen weiter ausbauen / Mehrheit sorgt sich um wirtschaftliche Lage durch Corona-Krise

Sonntagsfrage: Starke Zugewinne für CDU, Ampelkoalition hätte keine Mehrheit mehr Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, würde die CDU mit 38 Prozent (+11 Prozentpunkte gegenüber März 2020) die stärkste Kraft im Land und würde damit ihr bestes Ergebnis in einem SWR PoliTrend seit Dezember 2015 erreichen. Die SPD bliebe mit 27 Prozent (+1 Prozentpunkt) zweitstärkste Kraft. Grüne, FDP und AfD würden verlieren. Die Grünen kämen auf 13 Prozent (-5 Prozentpunkte), die FDP auf 6 Prozent (-1 Prozentpunkt) und die AfD käme auf 8 Prozent (-3 Prozentpunkte). Die Linke würde mit 4 Prozent (-2 Prozentpunkte) den Einzug in den Landtag verpassen. Die amtierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP verlöre ihre Mehrheit im Parlament. Regierungsfähig wäre stattdessen eine Schwarz-Rote Koalition, eine Schwarz-Grüne Koalition oder ein Jamaikabündnis aus CDU, Grünen und FDP.