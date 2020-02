LVM-Versicherung : Sturmtief "Sabine": LVM-Agenturen nehmen Schäden auf

Münster (ots) Von den Auswirkungen des Sturmtiefs "Sabine", das über weite Teile Deutschlands hinweggefegt ist, sind auch zahlreiche Kunden der LVM Versicherung betroffen. Zurzeit laufen in den bundesweit rund 2.300 Versicherungsagenturen die Schadensmeldungen betroffener Kunden ein.

"Sabine bahnt sich ihren Weg von Norden nach Süden. Die Auswirkungen in Regionen wie beispielsweise Bayern und Baden-Württemberg müssen sich noch zeigen", so Benedikt Hoffschulte, Leiter der Sach-Schadenabteilung der LVM. Es sei daher noch zu früh, um zum gesamten Ausmaß verlässliche Aussagen zu machen. "Unsere Erfahrung zeigt, dass eine belastbare Prognose erst drei bis vier Tage nach einem Unwetterereignis sinnvoll ist", so Hoffschulte weiter. Grund hierfür sei unter anderem, dass Betroffene sich nach einem Unwetter zunächst selbst einen Überblick über das beschädigte Eigentum verschaffen und gegebenenfalls erste Sicherungsmaßnahmen vornehmen. Daher würden nicht alle Schäden unmittelbar gemeldet, sondern mit einem gewissen zeitlichen Versatz.