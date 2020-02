RTLZWEI : Vollgas ins neue Jahr: "GRIP - Das Motorevent" startet auch 2020 durch

München (ots) Das Motorevent: 01.06.2020 am Sachsenring und am 23.08.2020 auf dem Nürburgring

Anschnallen und festhalten: GRIP - Das Motorevent startet auch 2020 an Deutschlands beliebtesten Rennstrecken. Grünes Licht gibt es bereits für die ersten beiden Events des neuen Jahres: Am Pfingstmontag, den 01.06.2020, startet die Veranstaltungsreihe am Sachsenring in der Lausitz und am 23.08.2020 können Fans und Freunde von Deutschlands beliebtesten Motormagazin auf den Nürburgring kommen. Außerdem können sich alle Motorsportinteressierte auf weitere Termine in diesem Jahr freuen, die in Kürze bekanntgegeben werden.