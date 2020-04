CosmosDirekt : Zahl der Woche / Fahrradmarkt boomt: Zahl der verkauften Elektrofahrräder in Deutschland steigt

Zahl der Woche / Fahrradmarkt boomt: Zahl der verkauften Elektrofahrräder in Deutschland steigt

Zahl der Woche / Fahrradmarkt boomt: Zahl der verkauften Elektrofahrräder in Deutschland steigt. (Fotoquelle: Adobe Stock). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63229 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CosmosDirekt/Andrey Popov". Foto: CosmosDirekt/Andrey Popov

Saarbrücken (ots) Auch, wenn die Deutschen gemeinhin als Volk der Autofahrer gelten: Die deutsche Fahrradindustrie[1] verzeichnete im Jahr 2019 erneut einen Nachfrageanstieg. Insgesamt wurden 4,31 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft.

Schon John F. Kennedy war ein begeisterter Radfahrer. Von ihm ist der Ausspruch überliefert: "Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren." Anscheinend sehen das die Deutschen genauso, denn laut dem Zweirad-Industrie-Verband wird das Fahrrad immer beliebter. Insgesamt wurden im Jahr 2019 4,31 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft, davon 1,36 Millionen E-Bikes. Damit besitzen die Deutschen 75,9 Millionen Fahrräder. Im Vergleich dazu waren im selben Vergleichszeitraum "nur" knapp 48 Millionen Pkw[2] gemeldet.

"Besonders, wenn man sich ein hochwertiges Fahrrad oder teures E-Bike angeschafft hat, möchte man natürlich so lange wie möglich Freude damit haben", sagt Isolde Klein, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt. "Bei größeren Investitionen lohnt sich ein Extra an Sicherheit. Wer sein Fahrrad gegen Diebstahl absichern möchte, findet bei der Hausratversicherung entsprechende Zusatzbausteine. In der Regel ist das Fahrrad dann auch außerhalb der versicherten Wohnung versichert."