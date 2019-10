Trier Es hat in diesem Jahr bereits mehrere Zwischenfälle und Abstürze mit F-16-Kampfjets gegeben. Am Dienstag ist eine Maschine diesen Typs der US-Airforce bei Zemmer (Trier-Saarburg) abgestürzt.

Drei Wochen vor dem Absturz einer F-16 in Zemmer (Trier-Saarburg) hat es einen ähnlichen Unfall in Belgien gegeben. Eine belgische Militärmaschine krachte in ein Wohngebiet in der Bretagne, nachdem das Triebwerk Feuer gefangen hatte. Die zweisitzige Maschine stürzte in ein Haus. Beide Piloten konnten sich per Schleudersitz retten. Einer von ihnen landete in einer Hochspannungsleitung. Die Piloten verletzten sich leicht. Als Ursache für den Crash wird ein technisches Problem genannt. Das Flugzeug war im belgischen Namur gestartet.