Abi am Staatlichen Eifel-Gymnasium Neuerburg: 72 Schülerinnen und Schüler bestanden die allgemeine Hochschulreife, weitere vier erreichten den schulischen Teil der Fachholschulreife. Beste ihres Jahrgangs war die Abiturientin Hannah Jegen, die das Ende ihrer Schulzeit mit einem sehr guten Abschlusszeugnis kürte. In die Riege der besten Abiturienten reihten sich auch Lucy Pint, Nele Weber, Emma Weimann und Carina Gören ein.

Neben ihren Zeugnissen, welche die Abiturienten in den vergangenen Tagen in der Schule in kleinem Rahmen überreicht bekamen, wurden auch Auszeichnungen und Sonderpreise ausgehändigt. So erhielten Hannah Jegen und Nele Weber für ihre besonderen fachlichen Leistungen und ihr überzeugendes Engagement den Preis des Rotary Clubs.

Unsere diesjährige Abiturientia:

Kassem Almadani, Lilli Aßmuth, Jan Becker, Selina Betzen, Lukasz Biega, Anna Bilstein, Moritz Bodden, Luka Boughawi, Oliver Burger, Janine Colling, Jannis Elsen, Jonas Fandel, Lisa Fischels, Dominik Gansen, David Geib, Frieda Geib, Lena Geib, Paul Gierenstein, Elias Göbel, Lisa-Marie Göbel, Daniel Goebel-Antony, Carina Görgen, Magdalena Groben, Hanna Gubernator*, Lars Harras, Maurice Hartmann, Caroline Hermes, Anna Hösdorff*, Michael Simon Illjes, Hannah Jegen, Aylin Knauf, Alexander Kootz, Maciej Korban, Arkadi Kotscharan, Nicolas Krämer, Leon Kürten, Laslo Lauterbach, Elena Lemmer, Charles Lenain, Lara Ludwig, Robert Mathey, Alexander Mirkes, Jonas Moos, Nicolas Moos, Hannah Mosbacher, Anne Pauls, Lina Pauls, Sophie Pauls, Fabian Pelaj, Lucy Pint, Moritz Pint, Anna Rech, Lena Richard*, Diana Scheglow, Ronja Schlösser, Florian Schmitz, Lutz-Michel Schuler, Alena Schulze-Reimpell, Hannah Schumacher*, Damian Spartz, Sarah Steins, Luc Stemper, Kolja Maximilian Theis, Armin Thielen, Daniel Thuir, Christina Traksil, Nele Weber, Till Weber, Zoe Weber, Emma Weimann, Dawid Wloszczyk, Luise Wolfers, Chiara Zimmermann, Luisa Ziwes

* schulischer Teil der Fachhochschulreife