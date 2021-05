Mit eigenem Klo auf’s Land : Warum es Camper aus ganz Deutschland gerade jetzt in den Eifelkreis zieht

Es rappelt: Bei Campingplatz-Betreiber Daniel Köhler (vorne) steht das Telefon kaum noch still. Foto: tv/HANS-KRAEMER

Eifel Unter der Rubrik „kontaktarmer Urlaub“ ist Campen wieder möglich, sofern man seine eigene Toilette an Bord hat. Für die zahlreichen Gäste, die teils von weit her anreisen, kein Problem. Was die Eifel hat, wovon Großstädte nur träumen.