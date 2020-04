Serie: Historische Pandemien in der Region Trier : Cholera, die Armenseuche

Eine Gefahr, damals und heute: 1892 werden Cholera-Patienten in Hamburg behandelt (links), 2017 im Jemen (rechts).

Trier Die Region Trier erlebt nicht zum ersten Mal eine Pandemie. Schon vor dem Corona-Virus haben Seuchen an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück gewütet. Vor rund 200 Jahren tobte die Cholera. Eine Krankheit, die vor allem die arme Bevölkerung befällt.

„Wie ein Gespenst hockte die unheimliche Krankheit auf den Dächern der eng aneinander liegenden menschlichen Behausungen, beständig nach einem Opfer Ausschau haltend. Hinter verriegelten Türen und dicht verschlossenen Fenstern drückten sich die Menschen in die dunklen Winkel ihrer Stuben und wagten kaum zu atmen, damit nicht der Gifthauch der unheimlichen Krankheit sie anfalle“

Mit diesen Worten beschreibt die Bitburger Heimatdichterin Gerda Dreiser das Jahr 1866, als die Cholera in Matzen wütete.

Info Serie: Historische Pandemien Eine derart ansteckende Krankheit wie Covid-19 mit solch gravierenden und mitunter tödlichen Folgen hat die Bundesrepublik noch nicht erlebt. Menschheitsgeschichtlich aber sind Pandemien nichts Neues. Immer wieder wurde auch die Region Trier von gefährlichen Seuchen heimgesucht — von der Pest im Mittelalter über die Cholera in der Neuzeit bis hin zur Spanischen Grippe während des Ersten Weltkrieges haben Krankheiten etliche Opfer gefordert. Die gute Nachricht: Bislang hat die Menschheit sie alle in den Griff bekommen. Die schlechte: Das hat mitunter Jahrhunderte gedauert. Einige dieser Krankheiten und ihre Verläufe in der Region wollen wir Ihnen in kommenden Ausgaben unserer Zeitung vorstellen. Denn aus dem Umgang mit früheren Seuchen lässt sich manches lernen.

Noch heute erinnert ein Kreuz an der Kirche an die verheerenden Folgen der Seuche. „Zu Ehren der schmerzhaften Mutter Maria und zur heilsamen Erinnerung an die Schreckenstage“, steht dort geschrieben. Schreckenstage, die Matthias Sonnen’s ganze Familie ausgelöscht hat, neun Menschen samt Magd und Knecht. In jener Woche im September sollen all seine Haare deshalb „schlohweiß“ geworden sein, schreibt Dreiser.

Die große Pandemie des 19. Jahrhunderts: Wenige Tage — länger hat es wohl nicht gedauert. Denn die Cholera tötet schnell. Die Darminfektion löst Durchfall und Erbrechen aus. Kranke trocknen regelrecht aus.

Der Erreger ist ein Bakterium, das auf den Namen Vibrio cholerae hört. Und sich 1830 aus dem indischen Gangesfluss zuerst in die britischen Kolonien verbreitet, durch Handel um die ganze Welt geht. Und sich zur großen Pandemie des 19. Jahrhunderts entwickelt.

1831 berichtet die Trierer Zeitung vom Ausbruch der zunächst rätselhaften Krankheit in Berlin und Polen. Was damals noch niemand ahnt: Auch die Region wird es wenig später treffen. In Trier macht die Cholera bereits 1831 Halt, ebenso in Kröv, wo die Infektion „zahlreiche Menschen hinweggerafft“, wie es in der Dorfchronik heißt. 1836 treten auch die ersten Fälle in der Eifel auf, etwa in Olzheim bei Prüm. Die Abteistadt ist 1849 betroffen. Bei der Welle 1866 sterben etliche Menschen in Bitburg und Umgebung.

Im Nachbarland Luxemburg kommt die Seuche früher an. Im Juli 1830 gibt es bereits den ersten Fall in Hollerich. Von da aus verbreitet sich die Durchfallerkrankung wie ein Lauffeuer. In zwei Jahren sterben 3546 Menschen. Und auch 1866, wird das Großherzogtum von der Plage heimgesucht. Der frühere Diekircher Bürgermeister Jos Herr schreibt über diese Zeit: Allein von März bis April 1866 fallen in der Sauerstadt 240 Menschen dem Darminfekt zum Opfer. Aus Furcht vor der Seuche flüchten die Bürger in die Obstgärten und Wiesen rund um den Ort.

Der unbekannte Feind: Zu dieser Zeit sorgen sich auch die Einwohner von Holsthum, nahe der luxemburgischen Grenze. Einige Bürger beschließen daher, Geld zu sammeln und die Rochuskapelle wieder aufzubauen. Sie thront noch heute auf einem Hügel über Holsthum. Der Ort bleibt damals übrigens verschont.

Weniger Glück haben die umliegenden Gemeinden Wallendorf, Ginsdorf und Echternach. Die Menschen wissen sich aber auch kaum zu helfen gegen die „asiatische Hydra“. Einen Namen, den die Krankheit damals erhält, weil sie wie das Ungeheuer aus der griechischen Mythologie nicht so leicht kleinzukriegen ist: Dem Fabelwesen sollen für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue gewachsen sein.

Auch die Behandlungsmethoden dieser Zeit greifen kaum. Man experimentiert, versucht der Seuche mit allerlei Hausmitteln Herr zu werden. Das Luxemburger Wort versucht es 1866 etwa mit ein paar „hilfsreichen Ratschlägen“, und empfiehlt den Lesern, Reiswasser mit Rotwein, Fleischbrühe, und Gerstenschleim zu trinken. Die Wirkung ist fraglich. Das Beispiel zeigt eindrücklich, dass damals nur sehr wenig über die Krankheit und ihre Verbreitung bekannt ist. Dass die Krankheit sich vor allem durch das Trinken und Kochen mit schmutzigem Wasser verbreitet, ist bestenfalls eine Vermutung. Das ändert sich erst, nachdem der Arzt Robert Koch das Bakterium identifiziert und dessen Verbreitungswege ergründet (siehe Infobox).

Die Armenseuche: Zuvor ist nur klar: Die Krankheit befällt vor allem die Armen, die damals in feuchten Häusern ohne Leitungen leben. Und ihr Wasser aus den oft schmutzigen Brunnen beziehen. Auch in der Region rafft die Cholera vor allem die dahin, die im Elend leben. Sie sind die „Risikogruppe“ des 19. Jahrhundert. Als die Todesfälle 1831 in Preußen auf 25 000 steigen, bringt das die Verwaltung der Stadt Trier daher auf eine ungewöhnliche Idee: Könnte man nicht Herde der Cholera erkennen, bevor die Seuche ausbricht?

Also machen die Beamten Hausbesuche und schauen sich Wohnverhältnisse an. Sie ermitteln auf diese Art 936 potentiell gefährdete Haushalte, erfassen biografische Daten, Gesundheitszustand, Beruf und die finanzielle Lage. Ob diese Informationen später bei der Bekämpfung der Seuche zu etwas nutze waren, ist nicht überliefert.

Geschichtsinteressierten ermöglichen sie seit 2018 aber einen Einblick ins Trier des 19. Jahrhunderts. Denn Wissenschaftler der Universität Trier haben anhand des Materials eine Karte erstellt, auf der die Armenviertel in der historischen Stadt zu erkennen sind. Elendig etwa muss es sich nahe der Römerbrücke gelebt haben, auf dem früheren Schulweg von Karl Marx.

Der Stadtplan ist aber nur eine von vielen Zeugnissen der Cholera-Zeit in der Region. So sind auch Kapellen und Wegekreuze erhalten geblieben. Etwa ein steinernes Kruzifix zwischen Hermesdorf und Koosbüsch, das 1866 zum Dank zur Befreiung von der Seuche aufgestellt wird.

Cholera Kapelle Holsthum

Wegekreuze, wie hier bei Hermesdorf, und Kapellen, wie diese in Holsthum, erinnern an den Ausbruch der Cholera in der Region.

Patienten werden am 26.08.2017 in einem nicht näher identifizierten Krankenhaus im Jemen behandelt. Aufgrund der Lage in dem Bürgerkriegsland verbreitet sich derzeit eine Cholera-Epidemie rasend schnell. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge starben bereits nahezu 2000 Menschen im Jemen an Cholera, mehr als eine halbe Millionen erkrankten.

An der Universität Trier wurde anhand historischer Listen eine Armenkarte entwickelt. Die Daten stammen aus der Cholera-Zeit.

Der deutsche Bakteriologe Robert Koch.