Corona-Pandemie : Die Rückkehr zum fast normalen Leben

Es wird wieder bunt: In Prüm locken Blumen und Schirme in die Innenstadt, in Bitburg demnächst jede Menge Kunst und „Tant Tilda“ (Mitte) geht auf Tour. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Im Eifelkreis sind 51 Prozent der Bürger geimpft, zumindest zum ersten Mal. Die Inzidenzwerte sind so niedrig wie noch nie und auch sonst ist der Juni im Pandemie-Geschehen ein Wendepunkt.

Schon geimpft? Die Zahl derer, die ihre erste Impfung bekommen haben, wächst im Juni deutlich. Ob in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis oder unter Arbeitskollegen und Nachbarn: immer mehr „Geimpfte“. Im Eifelkreis steigt der Anteil der Menschen, die zum ersten Mal geimpft sind binnen eines Monats von 41 auf 51 Prozent. Und weit mehr als ein Drittel der Bürger hat bereits mit der zweiten Impfung den vollen Schutz, was sich deutlich aufs Infektionsgeschehen auswirkt.

Der Juni ist ein Wendepunkt im Pandemiegeschehen – auch im Eifelkreis. Der Wert für die 7-Tages-Inzidenz fällt binnen dieses Monats von 28 auf 5. Inzidenzwerte und aktuelle Fallzahlen bewegen sich erstmals seit Beginn der Pandemie nur in eine Richtung: nach unten. Keine Virusausbrüche, keine neuen Infektionsherde.

Nach fast einem Jahr im Ausnahmezustand kehrt Normalität zurück. Endlich wieder auswärts essen. Endlich noch mal in größerer Runde Freunde und Familie treffen, sich auf die ersten Kulturveranstaltungen freuen. Ein Rückblick auf den Monat, in dem das Leben wieder deutlich lockerer wurde:

Erste Woche: Mit Maske und Abstand geht vieles. Raus in den Biergarten oder rein ins Freibad. Die meisten Schwimmbäder öffnen im Eifelkreis gleich am 2. Juni – unter Auflagen und nur für eine stark limitierte Gruppe von Besuchern. So dürfen ins Bitburger Cascade-Bad nur 300 statt der einst üblichen 1000 Gäste.

Großveranstaltungen sind weiterhin verboten. Der Prümer Sommer wird, wie Anfang des Jahres auch das Bitburger Folklore-Festival, zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Zwar sind bei einer Inzidenz von unter 50 Open-Air-Veranstaltungen mit 250 Menschen erlaubt. Beim Prümer Sommer treffen sich aber gewöhnlich mehr als 3000 Leute auf den Festplatz. Noch ahnt keiner, dass die Landesregierung Ende des Monats auch Volksfeste mit bis zu 5000 Besuchern wieder erlaubt.

Open-Air-Konzerte wiederum gehen. Und so gibt Gastronom Oscar Heidema von Oscars Restaurant im Golf-Resort Bitburger Land bekannt, für den Juli eine Reihe mit vier Konzerten zu veranstalten. In der ersten Juniwoche noch ins Risiko geplant. Aber er baut, wie viele, auf weiter sinkende Inzidenzen – und soll nicht enttäuscht werden.

Nach dem letzten großen Virus-Ausbruch, bei dem sich 23 Menschen im Prümer Seniorenheim infiziert haben, steht fest: Nur noch ein Bewohner ist positiv getestet, der Ausbruch überwunden.

Zweite Woche: Die Pandemie geht auch an den Kommunen nicht spurlos vorüber. Schließlich sind die Gewerbesteuer der ortsansässigen Unternehmen die Haupteinnahmequelle der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden. Und die Verzeichnen alle Einbußen – einige größere, andere eher geringe.

5,6 Millionen Euro bekommen die fünf Verbandsgemeinden des Eifelkreises und die Stadt Bitburg zusammen als Ausgleich vom Bund.

Während in der Bitburger Stadtkasse mehr als fünf Millionen Euro an Gewerbeeinnahmen fehlen, für die 2,5 Millionen Euro als Entschädigung fließen, gab es in der Verbandsgemeinde Prüm, wo Firmen wie Stihl, Streiff und das Prümer Türenwerk siedeln. Branchen, die besser durch die Pandemie kamen als etwa die Bitburger Brauerei, Gastronomie und Einzelhandel.

Inzwischen können sich alle zur Impfung melden. Die Priorisierung ist aufgehoben.

Dritte Woche: Es beginnt wieder der ganz normale Präsenzunterricht. Schüler, Lehrer, aber auch Eltern atmen auf.

Im Eifelkreis füllt sich langsam wieder der Veranstaltungskalender. In Speicher wird das Kulturfestival „again speicher“ für den August geplant, in Daun die Fototage für September.

Es gibt kaum noch Neuinfektionen. Das Testzentrum in der Alten Kaserne in Bitburg sowie jene in Bettingen und Kyllburg schließen. Dort hab es zuletzt nur noch rund 20 Besucher in drei Stunden. Im März waren es im gleichen Zeitraum noch 180. Dennoch besteht weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen – etwa in den Innenstädten von Bitburg und Prüm.

Vierte Woche: Die acht kommunalen Schnelltest-Zentren im Eifelkreis schließen. Rund 20 000 Test haben die Ehrenamtlichen dort gemacht – und dabei 25 Fälle mit Corona entdeckt. Allein in der ersten Woche gab es mehr als 1500 Tests. Die Bundeswehrsoldaten, die die seit Oktober zum Unterstützungsdienst in der Kreisverwaltung – etwa zur Kontaktnachverfolgung – im Einsatz waren, beenden ihren Dienst.

Silke Aurora und Stefan Bohl organisieren die Bitburg Art und bringen Kunst in die Stadt. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Corona Rückblick Juni Eifelkreis Foto: TV/Typoserv

Wenn Tante Tilda in der Eifel Geburtstag feiert Foto: TV/Michael Karpen