LBM lässt rund 675 Bäume in der Eifel fällen : Der große Kahlschlag

Vom Grünstreifen ist an der B 51 bei Fließem wenig übrig. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg-Prüm/Gerolstein Rund 675 Bäume werden derzeit an Eifeler Straßen gefällt. Dies dient der Sicherheit, aber auch der Vorbereitung großer Bauarbeiten, heißt es beim Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein. Muss das sein?

Stümpfe ragen aus einem Meer aus Spänen und Ästen hervor. Daneben stapeln sich Bündel von Zweigen und Gestrüpp. Viel ist nicht mehr übrig von den Grünstreifen rund um die Bundesstraße 51. Sägen und Fällgreifer haben zwischen dem Bitburger Stadtteil Matzen und der Autobahnauffahrt ganze Arbeit geleistet. Nur vereinzelte dürre Bäumchen haben die wochenlangen Fällarbeiten überstanden.

Doch nicht nur an der B­♦51 ist derzeit ein Kahlschlag zu beobachten. Vielerorts zwischen Bitburg und Prüm, Daun und Gerolstein, kreischen derzeit die Motorsägen. Denn die alljährlichen Rodungsarbeiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein laufen auf Hochtouren.

Info Die Fällarbeiten im Überblick Wegen Baumaßnahmen werden derzeit Bäume und Gestrüpp an der B 51 (Masholder), an der B 257 (Wolsfeld und Wallenborn), an der B 421 zwischen Jünkerath und Birgel, an der L 25 zwischen Steffeln und Lehnerath, an der L 12 auf Höhe der Heilhauser Mühle und in der Ortsdurchfahrt Wallersheim gerodet. Sogenannte Gefahrenbäume stehen laut LBM an der B 50 (bei Metterich und Spangdahlem), der L 39 bei Speicher, der K 35 bei Sülm, der L 40 und der L 4 zwischen irrel und Eisenach, der K 123 nahe Waxweiler und der L 9 auf Höhe von Üttfeld. Auch sie müssen demnächst weichen.

Dabei werden zum einen sogenannte „Gefahrenbäume“ umgelegt – also solche, die drohen beim nächsten Sturm auf die Straßen zu stürzen. Und zum anderen schaffen die Maschinen Platz, wenn in der Nähe große Ausbauten anstehen.

Insgesamt geben die Straßenplaner für die Abholzung 2020 rund 200♦000 Euro aus, davon mehr als die Hälfte im Süden des Zuständigkeitsbereiches (115♦000 Euro). 675 Bäume will die Behörde in den nächsten Wochen fällen, rund siebeneinhalb Hektar Strauchwerk roden.

Eine ganz schöne Menge, könnte man meinen. Doch viel weniger waren es auch in früheren Jahren nicht. Der Eindruck, dass derzeit besonders viele Pflanzen weichen müssen, sei einerseits deshalb entstanden, schreibt ein Sprecher des LBM, weil die Arbeiten an der B♦51 und der B♦257 sehr auffällig seien.Und andererseits: Weil gemäß Naturschutzgesetz nur zwischen Oktober und März gerodet werden darf.

Das heißt: Aktuell läuft der Endspurt an den Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen. Ab Ende Februar kommen die Fällgreifer wieder in die Garage.

Solange müssen Eifeler Autofahrer aber noch mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die B 51 ist zwar wieder frei, die Teilsperrung der Strecke aufgehoben. An anderen vielbefahrenen Straßen geht es dem Grünzeug aber jetzt an den Kragen, oder besser: die Krone.

So kippen bald unter anderem Bäume auf der B♦50, bei Metterich und Spangdahlem. Eine Strecke, über die am Tag rund 10♦000 Wagen brettern. Ebenfalls geduldig müssen die tausenden Luxemburg-Pendler sein, deren Arbeitsweg über die B♦257 zwischen Irrel und Wolsfeld führt. Ein weiterer Abschnitt der Bundesstraße, nämlich zwischen Wallenborn und Salm, wird halbseitig gesperrt werden. Und auch an der B♦412 zwischen Jünkerath und Birgel sowie an der L♦5, der Nimstalstrecke zwischen Bitburg und Prüm, regeln Männer in orangen Overalls den Verkehr.

Die größten Einschränkungen stehen aber an der K♦35, die bei Sülm an der Loskyller Mühle vorbeiführt, und der L♦9 bei Üttfeld an. Denn die beiden Sträßchen sind zu schmal, um den Verkehr halbseitig an den Baustellen vorbeizuführen. Sie bleiben während der Arbeiten daher ganz dicht, kündigt der LBM an.

Die meisten der Bäume, nämlich rund 500, müssen in der Eifel geschlagen werden, weil Bauarbeiten anstehen. So soll etwa an der B♦257 ein weiterer kreuzungsfreier Anschluss entstehen. Und der braucht Platz. Freiraum verschaffen sich die Straßenplaner auch auf dem Teilstück bei Wallenborn, wo bald ebenfalls ein Ausbau ansteht.

Nur 175 Bäume stuft der LBM als „Gefahr für die Verkehrssicherheit“ ein. Die müssten „unmittelbar entfernt“ werden, schreibt ein Sprecher, bevor der nächste Sturm sie umpustet.

Dabei werden nur offensichtlich kranke Pflanzen zurückgeschnitten. Doch derer gibt es neuerdings viele. Denn Trockenheit und der Borkenkäfer machen den Gewächsen zu schaffen. Sie verlieren dadurch ihre Standsicherheit und laufen Gefahr, auf die Straßen zu krachen.

Zu kurzen Staus, wie hier auf der Nimstalstrecke, wird es in den nächsten Wochen wegen der Baumfällarbeiten wohl noch häufiger kommen. Foto: TV/Frank Auffenberg