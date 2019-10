Kyllburg Die Manfred-und-Christa- May-Stiftung ist auf der Suche nach förderungswürdigen Projekten. Der Förderverein des Barockschlosses hat eine interessante Idee.

In den ersten Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung noch kein Projekt unterstützt. Das muss sie laut Abgabenordnung auch nicht. Aber in diesem Jahr ist sie dann erstmalig tätig geworden – und zwar im Herzen von Trier. Das Portal der Liebfrauenkirche mit seinem Skulpturenschmuck aus der Mitte des 13. Jahrhunderts wies einige Schäden auf. Eine Untersuchung, die zur Beseitigung der Schäden nötig war, ist weitgehend aus Mitteln der Manfred-und-Christa-May-Stiftung finanziert worden. Aber auch die Förderung von Wissenschaft und Forschung – und besonders die Wirtschaftswissenschaften liegen Stifter Manfred May am Herzen. Er selbst hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Saarbrücken studiert, und auch seine mittlerweile verstorbene Ehefrau war einst dort eingeschrieben. Somit hat er eine besondere Verbindung zur Uni des Saarlandes. Dennoch würde seine Stiftung auch die Universität Trier unterstützen, an der er ebenfalls studiert hat, nämlich Philosophie. Und eine Förderung für jede Fakultät und jede Wissenschaft sei denkbar, „wenn eine gewünschte Förderung von der Stiftungssatzung gedeckt ist und uns zusagt“, sagt der 75-Jährige. Mit uns meint er den Stiftungsrat, der aus drei Personen besteht. Neben May sind das Dr. Stefan Ehses aus Wittlich, der Sohn einer Cousine von May ist und als Richter am Amtsgericht Wittlich tätig ist. Der Dritte im Bunde ist Michael Ehses, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, der von 1982 bis 2011 Leiter der Kreisdenkmalpflege des Eifelkreises Bitburg-Prüm war. May sieht die Stiftung mit einem Juristen, einem Kunsthistoriker und Denkmalpfleger gut aufgestellt. Und als Diplom-Kaufmann ist May für die finanzielle Seite prädestiniert. War der Kyllburger doch nach seinen Jahren als Wirtschaftsprüfer schließlich bei Axel Springer in Berlin tätig, wo er von 1976 bis 1998 Geschäftsführer der Holding für Finanzen war.