Corona-Pandemie im Eifelkreis : DRK-Chef könnte sich vorstellen, dass Rot-Kreuzler impfen

Umgezogen: Die neue Sichtungsstelle für Corona-Tests befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Housing. Foto: Rudolf Höser

Bitburg (de) Für das Impfzentrum, das der Eifelkreis in Bitburg plant, kommen mehrere Standorte in Frage. So sind beispielsweise wohl die Eislaufhalle wie auch etliche Gebäude auf dem Housinggelände grundsätzlich, was Größe und Erreichbarkeit angeht, geeignet.

Und auch die ehemalige Commissary ist seit dieser Woche frei. Denn das Rote Kreuz hat die Corona-Sichtungsstelle an einen benachbarten Standort „Am Wasserturm“ verlagert.

Grund für den Umzug der Sichtungsstelle an den neuen Standort, wo Container aufgebaut wurden, waren nach Auskunft der Kreisverwaltung die zu hohen Betriebskosten in der Commissary – ein riesiges Gebäude, von dem aber nur ein kleiner Teil für die Sichtungsstelle gebraucht wird.

Ob der Kreis nun dort im Auftrag von Bund und Land das Impfzentrum einrichtet, stand am Montag noch nicht fest. „Es laufen aktuell noch Abstimmungsgespräche“, sagt Kreissprecher Thomas Konder. Er rechnet in den kommenden Tagen mit einer endgültigen Entscheidung. Schließlich ist es das Ziel, das Zentrum möglichst direkt in Betrieb nehmen zu können, sobald es einen Impfstoff gibt.

Bis dahin wird auch geklärt, wie das Prozedere aussieht, wo sich Menschen, die sich impfen lassen möchten, melden können, welche Gruppen dabei höchste Priorität haben und wer letzlich impft. Klar ist unterdessen, dass das Rote Kreuz das Impfzentrum personell unterstützen wird, wie DRK-Geschäftsführer Rainer Hoffmann unserer Zeitung bereits Ende vergangener Woche bestätigt hat (der TV berichtete).

Der Rot-Kreuz-Chef ist stolz auf seine Mannschaft, die seit Mitte März rund 20 000 ehrenamtliche Einsatzstunden in der Sichtungsstelle des Kreises geleistet hat. „Ich bin begeistert von unserer Rotkreuz-Truppe. Diese Leistungsfähigkeit, für die sich alle Ortsvereine einbringen, ist absolut spitze“, sagt Hoffmann. Er dankt den Ehrenamtlichen, die sich nun schon seit mehr als acht Monaten engagieren sowie der Führungsmannschaft, die die Sichtungsstelle organisiert.

Ein Ende dieses DRK-Einsatzes in der Corona-Pandemie ist noch nicht absehbar. Im Gegenteil: Die Aufgaben wachsen. Hoffmann könnte sich vorstellen, dass die Rot-Kreuzler auch selbst impfen: „Mediziner sind rar und wir sollten vermeiden, das Gesundheitssystem zu schwächen.“ Allerdings müsse ein Arzt anwesend sein, um die Impffähigkeit der Patienten festzustellen und die DRK-Helfer müssten entsprechend geschult sein.

Vielleicht wird das Impfzentrum des Eifelkreises ja in der Commissary eröffnen, nachdem dieser Standort nicht mehr als Sichtungsstelle gebraucht wird. Vorteil des Standorts: Sichtungsstelle und Impfzentrum wären in direkter Nachbarschaft.