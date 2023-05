Ein Raum für Tüftler und Bastler Wo der Eifelkreis den neuen Maker-Space einrichtet – und wie das Ganze sogar auf Tour gehen soll

Es ist gar nicht lange her, da ließ eine gut bestückte Werkbank die Herzen von Hobby-Tüftlern hoch schlagen. Doch wie im beruflichen Handwerk, greift auch unter Freizeit-Bastlern die Digitalisierung um sich. Aus gutem Grund: Computergesteuerte Fräsen können millimetergenaue Werkstücke zuschneiden, Computer exakte Baupläne für jedes nur erdenkliche Projekt entwerfen und 3D-Drucker spucken quasi auf Zuruf jeden Gegenstand aus, den sich der Programmierende vorstellen kann. Nur noch die Frage der Größe setzt Grenzen – und die Verfügbarkeit der Technik. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm wird nun aber Abhilfe schaffen: Im Rahmen des Smart Cities Modellprojekts ist die Einrichtung eines sogenannten „Maker-Space“ – am ehesten übersetzbar als Kreativwerkstatt oder Tüftlerraum – in Planung.