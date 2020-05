Kostenpflichtiger Inhalt: CDU-Ortsverband in der Kritik

Bollendorf Zur Feier des Tages der Grenzöffnung hatte die CDU Bollendorf die Bürger zu einem Sekt auf der Sauerbrücke eingeladen. Und dafür heftige Kritik geerntet, vor allem vom politischen Gegner.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Pünktlich um Mitternacht verabschieden sich die letzten Bundespolizisten von den Grenzbrücken. Die Zeit der langen Pendlerstaus ist vorbei. Luxemburger können wieder zum Einkaufen in die Republik und die Deutschen zum Tanken ins Großherzogtum.

Auch für den CDU-Ortsverband Bollendorf und die Vorsitzende und Ortsbürgermeisterin Silvia Hauer war das ein besonderer Tag — nach all den Wochen, in denen die Grenzübergänge geschlossen waren. Ein Anlass, den es „gebührend zu würdigen“ gelte, wie die Christdemokraten auf ihrer Facebook-Seite schreiben. Daher wolle man „alle Mitbürger auf beiden Seiten der Sauer ganz herzlich zu einem Mitternachts-Sekt“ einladen.

Es ist ein Aufruf, an dem in normalen Zeiten wohl niemand Anstoß genommen hätte, der in der „neuen Normalität“ aber zum Fauxpas wird. Schließlich mahnen Politiker und Wissenschaftler seit Wochen, Menschenaufläufe zu meiden.