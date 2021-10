Wirtschaft : Bollendorf sucht neuen Supermarkt-Inhaber

Kleine Supermärkte auf dem Land dienen nicht nur der Grundversorgung. Sie sind auch ein Ort der Begegnung. In Bollendorf fehlt dafür ein Betreiber. Foto: Nahversorgt/Mark Robertz/ Nahversorgt

Bollendorf In Bollendorf fehlt seit neun Monaten ein Supermarkt. Nun plant die Rewe Gruppe, ihre Vertriebslinie „Nahkauf“ auf den Ort auszuweiten, mit einem selbstständigen Partner. Wie die Gemeinde diese an die Sauer locken will:

Von Sybille Schönhofen

Der ehemalige „Nah und Gut“-Lebensmittelmarkt hatte im Dezember geschlossen. „Wir brauchen dringend einen neuen“, sagt Ortsbürgermeisterin Silvia Hauer. Die Immobilie für den Supermarkt gehört dem Ehepaar Gundi Schenten und Dieter Mäsch. „Wir suchen mit Hochdruck nach geeigneten Ladenbetreibern“, sagt Schenten. Geeignete Fachkräfte in der Grenzregion zu finden, sei äußerst schwierig. Schenten hofft daher, dass eine zugehörige Wohnung für den Betreiber auch für Kaufleute von außerhalb ein Anreiz sein könnte, den Markt an der Neuerburger Straße in selbstständiger Partnerschaft mit dem Handelsunternehmen Rewe zu übernehmen.

Wenn sehr zeitnah ein Inhaber gefunden werde, könnte zum Jahreswechsel der neue Supermarkt eröffnen, schätzt Malte Obal. Er ist Berater für den Lebensmitteleinzelhandel und Kommunen bei der Initiative „Nahversorgt“, deren Ziel es ist, Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum zu erhalten. Die Initiative „Nahversorgt“ hat auch die Potentialanalyse für den Bollendorfer Supermarkt erstellt und im März vorgelegt.

Info Kontakt für Unternehmer Für Interessierte, die als selbstständige Marktleiter den Supermarkt in Bollendorf betreiben möchten, ist eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Über bollendorf@nahversorgt.de werden Anfragen von möglichen Betreiberinnen oder Betreibern an das Eigentümer-Ehepaar der Gewerbeimmobilie weitergeleitet.

„Von der Analyse her sind die Zahlen sehr gut“, resümiert Ortsbürgermeisterin Silvia Hauer. Nicht nur das könnte ein Anreiz sein. Vor der Neueröffnung ist auch noch ein Umbau geplant. Die Immobilienbesitzer haben vor, einen sechsstelligen Betrag zu investieren, um den Markt heutigen Standards anzupassen. Moderne Mitarbeiterräume werden geschaffen, der Eingang freundlicher gestaltet und die 400 Quadratmeter große Verkaufsfläche modernisiert, zählt Malte Obal auf. Trotzdem: „Es wird immer schwieriger jemanden zu finden, der eine selbstständige Tätigkeit im ländlichen Raum sucht“, sagt Obal, zumindest unter Menschen, die die Region nicht kennen.

Um die Attraktivität des Standortes noch weiter zu erhöhen, sieht die Gemeinde vor, das ehemalige Pfarrhaus auf dem Nachbargrundstück abzureißen. Hier sollen 20 Parkplätze entstehen. „Die Parkplätze kommen in jedem Fall“, versichert Silvia Hauer. Auch unabhängig von der Frage, wann und ob ein neuer Betreiber für den Lebensmittelmarkt gefunden wird. Silvia Hauer: „Im Zentrum ist die Parksituation sehr schwierig. Wir wollen unserem Gewerbe helfen, indem wir die Parkplätze schaffen.“

Bis Ende des Jahres sollte das Haus eigentlich abgerissen sein. Aber dahinter steht jetzt ein Fragezeichen, weil die angefragten Firmen noch mit der Beseitigung der Flutschäden beschäftigt seien, erklärt Hauer.

Um die Zeit zu überbrücken, hat die Gemeinde Notangebote geschaffen. Der Metzger verkauft jetzt auch Obst, Gemüse und Molkereiprodukte und auch die Tankstelle hat ihr Sortiment erweitert. „Man kriegt alles vom Backpulver bis zur Windel“, beschreibt Hauer die Lage. Auch über Rollende Märkte versorgen sich die Menschen.

Wer kein Auto besitzt, hat es schwer. Die nächsten Lebensmittelmärkte sind in Echternacherbrück, Irrel, Echternach, Mettendorf oder Körperich. Dafür muss der Kunde aus Bollendorf Entfernungen von sieben bis 15 Kilometer zurücklegen. Viele nutzen die Gelegenheit, auf dem Weg zur Arbeit einzukaufen. Aber Silvia Hauer ist sich sicher, dass sie als Kunden wieder nach Bollendorf zurückkommen, wenn endlich der neue Markt eröffnet.

