Abhängige Infrastruktur : Was tun, wenn die Lichter ausgehen? – Der Katastrophenschutz des Eifelkreises warnt vor den Folgen von Stromausfällen

Eifel Vom blinden Tapsen in der Dunkelheit bis zur ausgefallenen Heizung. Stromausfälle birgen viele kleinere und größere Gefahren. Deshalb hat sich der Kreis-Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch an den Volksfreund gewandt, um zu erklären wie man sich zu Hause verhalten soll und was bei einem Ausfall hinter den Kulissen passiert.