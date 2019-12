Prüm Das Forstamt Prüm zeigt eine Ausstellung zum Zustand der heimischen Wälder. Das Fazit der Schau stimmt nachdenklich: es bleibt nur wenig Zeit, um den Forst auf die neuen Bedingungen des Klimawandels anzupassen.

Die Forstbetriebe schlagen Alarm, denn die trockenen Jahre 2018/19 zehren an der Substanz der Wälder. „Der Wald ist klimakrank“ nennt sich eine Wanderausstellung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten – sie ist ab sofort bis Freitag, 13. Dezember, im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm installiert. Mehr als 20 Großplakate stellen Fakten und Bildaufnahmen zum Zustand der einheimischen Wälder in Zeiten des Klimawandels dar, darüber hinaus zeigt die Ausstellung die eminente Bedeutung des Waldes für die biologische Vielfalt und den Klimaschutz.

Die zweiwöchige Ausstellung „Der Wald ist klimakrank“ wurde am gestrigen Dienstag im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm in der Tiergartenstraße 54 aufgebaut. Eine Eröffnungsveranstaltung, in der sich Mitarbeiter des Forstamtes Prüm den Fragen der Besucher stellen, gebginnt am heutigen Mittwoch, 4. Dezember um 10.30 Uhr. Die Ausstellung ist bis Freitag, 13. Dezember, kostenlos besuchbar.

All das, was den Wald für uns Menschen unverzichtbar macht, ist in Gefahr“, sagt der Forstreferendar. „Rund 80 bis 85 Prozent der Bäume in unserer Region sind als Folge der lang anhaltenden Trockenheit erkrankt.“ Der Kampf gegen den Borkenkäfer, der bevorzugt Fichten befällt und absterben lässt, ist kaum zu gewinnen, falls es weiterhin zu trocken bleibt. „Sollte es so kommen, werden wir die Fichte verlieren“, sagt Schmitz. Für private Waldbesitzer wäre das ein harter Schlag, der Markt sei jetzt schon mit Fichtenholz überschwemmt, die Preise im freien Fall. „Es ist nicht nur ein europaweites, sondern ein weltweites Problem.“