Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei ermittelt nach Brand in einer Lagerhalle in Speicher : Geht die Brandserie in der Eifel weiter?

Speicher Drei Wochen lang hat der Feuerteufel die Finger still gehalten. Nun hat in Speicher eine leerstehende Lagerhalle gebrannt. Gibt es einen Zusammenhang? Die Ermittler wollen das weder ausschließen, noch bestätigen.

Flammen schlagen aus dem Dach der Lagerhalle, als die Rettungskräfte im Keltenweg ankommen. Gegen 6.20 Uhr wird der Brand am Speicherer Ortsrand gemeldet. Zwei Stunden später sind die 50 Freiwilligen der Wehren aus der Stadt, Herforst, Preist und Dudeldorf bereits mit den Löscharbeiten fertig. So schildert Wehrleiter Arnold Faber den Einsatz am frühen Dienstagmorgen.

Am Tag darauf riecht es im Gebäude immer noch nach verbranntem Holz. Von außen betrachtet, hat der Brand kaum Spuren hinterlassen. Drinnen, hinter dem rot-weißen Flatterband, ist das Ausmaß der Zerstörung aber sichtbar.

Info Brandserie rund um Speicher Zumindest sechs Taten gehen nach Ansicht der Polizei auf das Konto eines Brandstifters: Ein Brand auf einem Feld zwischen Dahlem und dem Speicherer Bahnhof (Ende August), ein Feuer auf einem Acker nahe der Speicherer Tongruben (Mitte September), ein Strohballenfeuer auf einem Feld nahe Beilingen, ein brennender Holzhaufen in Dudeldorf und zwei große Brände auf Feldern nahe Zemmer und Beilingen, wo insgesamt rund 700 Heuballen abbrannten (alles Anfang Oktober). Ob der Brand in der Speicherer Lagerhalle ebenfalls auf das Konto des Täters geht, bleibt vorerst unklar.

Der vordere Teil der seit Jahren leerstehenden Industriebrache hat das Feuer zwar relativ unbeschadet überstanden. Bis auf einige schwarze Verfärbungen an den Innenwänden ist kaum etwas zu sehen. Der hintere Teil des Komplexes aber wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Loch klafft in der Decke. Die meisten Stützbalken sind zum Raub der Flammen geworden. Was vom Dachstuhl übrig blieb, ist verkohlt. Auf dem Boden: ein Ascheteppich, der unter den Schuhsohlen knackt.

Von einer Leiter aus sieht sich ein Kriminaltechniker den Schaden genauer an. Ein Kollege von der Kriminalinspektion Wittlich steht unten und macht Fotos. Ein weiterer Beamter ist in der Halle unterwegs, sichert Spuren und mögliche Beweismittel.

Nach wie vor ist nicht bekannt, was den Brand auf dem früheren Firmengelände verursacht hat. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Weder ein technischer Defekt, noch Brandstiftung könne ausgeschlossen werden.

Klar ist: Schwer wäre es wohl nicht gewesen, sich Zutritt zu dem maroden Gebäude im Keltenweg zu verschaffen. Direkt neben dem Brandherd im hinteren Teil der Halle gibt es eine Seitentür, die nach Angaben eines Polizisten offen stand. Da das Gelände etwas außerhalb des Wohngebietes liegt, wäre es auch ein Leichtes gewesen, hier unbemerkt zu zündeln.

Wenn im Keltenweg aber tatsächlich ein Feuerteufel am Werk war, wäre dies bemerkenswert. Schließlich ist es nicht der erste rätselhafte Brand im Speicherer Umland, sondern der siebte. Seit einigen Wochen befassen sich Ermittler der Polizeiinspektion Bitburg und der Kriminalinspektion Wittlich mit einer Brandserie rund um die Töpferstadt (siehe Info). Sechs Taten aus den vergangenen Wochen und Monaten haben die Beamten dem mutmaßlichen Feuerteufel bislang zugeordnet. Der vorest letzte: Anfang Oktober verwandelten sich Hunderte Heuballen auf Feldern nahe Beilingen und Zemmer (VG Trier-Land) in Asche. Dabei entstanden geschätzt rund 25 000 Euro Schaden. Im Keltenweg dürfte sich der Schaden hingegen in Grenzen halten. Die Halle, die vor Jahren von einem Stahlbauunternehmen genutzt wurde, war reif für die Abrissbirne.

Dennoch habe der Brand eine „andere Qualität als die Feuer auf den Feldern“, sagt der Speicherer Wehrleiter Arnold Faber, der kaum Zweifel daran hat, dass hier derselbe Täter am Werk war. Er sieht im Anzünden der Lagerung „eine beunruhigende Steigerung“. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Feuerteufel sich durch kleinere und ungefährlichere Brände an immer größere herantasten.

Die Polizei hingegen will einen Zusammenhang zwischen den brennenden Strohballen und dem Feuer in der Lagerhalle weder ausschließen, noch bestätigen. Zum Stand der Ermittlungen zu den sechs anderen Vorfällen will der stellvertretende Bitburger Dienststellenleiter Jürgen Riemann aus taktischen Gründen auch nicht zu viel verraten. Weiterhin gebe es keine konkreten Verdächtigen. Es werde aber mit „technischen und operativen Maßmahmen“ daran gearbeitet, dies schnellstmöglich zu ändern.